Cagliari, squadra che vince non si cambia? 

Squadra che vince non si cambia. Ma soprattutto non si cambia una squadra che, pian piano, inizia a conoscersi e cerca di diventare una macchina dai meccanismi oliati. Fabio Liverani, con un Cagliari che ha dovuto costruire da zero o quasi, cerca certezze. E anche a Benevento potrebbe andare sull'usato sicuro. Con un unico dubbio che, però, potrebbe esser stato spazzato via da un piccolo affaticamento muscolare che ieri mattina ha costretto Antonio Barreca a lavorare in differenziato. Nulla di grave, abbastanza però, salvo sorprese, per rimandare il sorpasso a sinistra su Adam Obert. Che anche al “Vigorito” potrebbe essere il quarto di difesa sul lato mancino.

Sorpasso rimandato

Su Barreca Liverani conta e parecchio pure. Non a caso il tecnico ha più volte chiesto, nelle ultime settimane, l'intervento sul mercato per avere un titolare a sinistra, visto che il giovane Carboni, arrivato in prestito dall'Inter, ha ancora tutti gli imbarazzi di un 2003 alla prima vera esperienza nel calcio vero dopo i passaggi nelle giovanili. Richiesta esaudita, con quel Barreca che a Cagliari si sente a casa sua e che ha bruciato le tappe per diventare signore e padrone della fascia. Quel che, nel 2015, non fu possibile, perché allora Barreca dovette condividere il ruolo con un altro titolare come il selargino Nicola Murru e perché, nelle scelte, c'era anche il peso di quel cartellino destinato a tornare tra le mani del Torino. Liverani lo ha studiato bene nella sua prima settimana di allenamento e gli ha regalato il “riesordio” a metà ripresa contro il Modena. Un corso accelerato per trovare subito quel ritmo partita che a Barreca manca completamente, dopo una preparazione in solitaria. Buona la prima, l'ex granata si stava candidando a una maglia da titolare a Benevento, ma il golpe su Obert dovrà essere rimandato. Il giocatore ieri ha lavorato a scartamento ridotto per un affaticamento muscolare. Nulla di grave, tanto che Barreca, dopo la rifinitura di questa mattina, potrebbe entrare nella lista dei convocati. Ma abbastanza per convincere Liverani a lasciare immutate le posizioni.

Copia e incolla

Una rosa vasta, con due soluzioni per ruolo e anche più. Ma Liverani ora deve gettare le basi per la formazione tipo, su cui eventualmente intervenire, sia con altri uomini che tatticamente, con un modulo alternativo al 4-3-3. Il primo obiettivo, però, per dirla con le parole del tecnico, è proprio quello di far sì che i giocatori si conoscano tra loro, specie con i compagni di reparto. Ecco perché a Benevento potrebbe vedersi un Cagliari simile, se non identico, a quello delle ultime uscite. A partire dalla difesa, dove davanti a Radunovic si prenotano Zappa, Goldaniga, Altare e Obert. E pure in mezzo partono in pole position Rog, Makoumbou e l'ex capitano delle Streghe Viola. Stesso ritornello in avanti, con Nandez che potrà continuare a imperversare a destra, con Mancosu a partire da sinistra e Lapadula, arrivato a Cagliari proprio da Benevento, a caccia della sua prima gioia stagionale in campionato.