Cagliari si tinge d’azzurro  

L'urlo di gioia di tutta Cagliari è partito nel momento in cui Jorginho ha spiazzato Unai Simón, e si è protratto per l'intera notte con migliaia di persone in giro per la città a festeggiare la finale conquistata dagli azzurri. Clacson, trombe, fuochi d'artificio e cori fino alle ore piccole: il capoluogo ha celebrato in grande stile l'accesso dell'Italia alla finale degli Europei, con il punto nevralgico nel luogo simbolo delle feste cittadine. Giovani e non solo si sono spontaneamente ritrovati sotto la statua di Carlo Felice (addobbata coi colori rossoblù da maggio) subito dopo il rigore di Jorginho, riempiendo la piazza in pochi minuti e rendendo inevitabilmente impossibile il transito delle macchine. C'è pure chi, sfruttando le casse della propria auto, ha fatto partire la musica a tutto volume trasformando la zona in una sorta di discoteca a cielo aperto.

Una festa tanto attesa

Per la grande salvezza del Cagliari, un mese e mezzo fa, soltanto pochi intimi avevano festeggiato in piazza Yenne, complici le restrizioni e il coprifuoco alle 22. Stesso discorso venerdì scorso, quando le persone presenti erano più per la movida che per l'ingresso degli Azzurri in semifinale. Stavolta, invece, è diverso: fino a notte fonda erano in migliaia, in quella che si può definire la prima vera festa dopo un anno e mezzo di pandemia (di fatto non succedeva dalla promozione del Cagliari in Serie A, il 6 maggio 2016). Una sorta di momento simbolico, quasi di liberazione, e una gioia collettiva che ha unito persone di tutte le età, fra chi c'era già nelle Notti Magiche di Italia '90 (interrotte proprio in semifinale e ai rigori: ostacolo superato) o per i Mondiali del 2006. Non solo: alcuni venditori ne hanno anche approfittato per vendere bandiere e sciarpe, utilizzando la festa per qualche affare.

Trionfo sofferto

La festa è cominciata poco prima di mezzanotte. Prima, in tanti hanno riempito i punti del capoluogo che trasmettevano la partita all'aperto. Anche lì scene di delirio, sia al gol di Chiesa per il momentaneo 1-0 sia durante i rigori, in particolare quando Donnarumma ha stoppato Morata dal dischetto e, subito dopo, quando Jorginho ha chiuso i conti portando gli azzurri all'ultimo atto degli Europei. I tanti spagnoli presenti in città, invece, stavolta non hanno potuto festeggiare come era successo con l'Italia nel 2008 (ai rigori) e nel 2012 (in finale). Ora Cagliari si prepara a un'altra serata ad altissima tensione sportiva.

12

Le reti

realizzate dall’Italia escludendo i calci di rigore ieri contro la Spagna