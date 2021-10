Cagliari, si è fermato il Faraone 

L'assenza di Dalbert (anche ieri solo terapie) non permette a Mazzarri di schierare quel 4-4-2 che ha portato gioco e risultati contro Lazio e Sampdoria. I punti fermi sono i soliti Nandez, Strootman e Marin, con la possibile aggiunta di Deiola. In assenza di esterni mancini, probabile uno schieramento a rombo, con Marin sulla trequarti, a schermare Torreira e a cercare la giocata giusta in fase di possesso palla. Davanti alla difesa, tocca a Strootman, con la speranza che l'olandese possa trarre giovamento dai carichi di allenamento e dalla corsa ai suoi fianchi di Deiola e Nandez.

Cinque partite in due settimane, due col Cagliari e tre con la nazionale, sono state troppe per il numero 2 rossoblù. Che dopo qualche allenamento a scartamento ridotto, ieri ha alzato bandiera bianca. Il solito tendine rotuleo infiammato ha deciso che per Godin fosse il tempo di prendersi una pausa: solo terapie e, a poche ore dalla partita, è un segnale che porta alla probabile esclusione del capitano della Celeste. Via libera, quindi, alla coppia Ceppitelli-Carboni, in una difesa che rinuncia ancora all'infortunato Walukiewicz e che dovrebbe schierarsi a quattro, con Caceres e il fresco ventottenne Lykogiannis (ieri il compleanno) sugli esterni, per fronteggiare il tridente di Italiano, dove Vlahovic è la punta centrale col supporto sulle fasce di Callejon e Gonzalez. Quel Gonzalez che, qualche anno fa, era finito anche nel mirino dei rossoblù.

Walter Mazzarri va veloce. La vittoria con la Sampdoria, dopo due settimane di allenamenti matti e disperatissimi, ha dato fiducia al gruppo, che cerca di star dietro agli insegnamenti del tecnico. Il padrone della panchina martella i rossoblù, sia con test atletici che con una serie sempre più pressante di insegnamenti tattici, con giocatori che, sul campo, devono saper scivolare per variare l'assetto in movimento. Sarà così anche al Franchi, dove però il Cagliari dovrà rinunciare, salvo clamorosi recuperi in extremis, a Godin.

Faraone ko

Dubbio a centrocampo

La voce di Don Pablo

A proposito di Nandez. Mazzarri a Firenze potrebbe riproporlo come mezzala, libero di allargarsi per sfogarsi sull'esterno, un po' come dare un colpo al cerchio e uno alla botte, viste le preferenze del Leon. Che in passato avrebbe potuto anticipare l'approdo in Italia, sbarcando proprio a Firenze. Come confermato al sito Fiorentina.it dal suo agente Pablo Bentancur, che non perde occasione per mettere il suo assistito in rampa di lancio per gennaio. «Stiamo parlando con Giulini per trovare una soluzione», spiega Bentancur. Che poi rivela: «Quando era al Peñarol, la Fiorentina aveva acquistato Nandez per 2 milioni: era tutto firmato, a raccontarlo adesso mi sembra una barzelletta. Se ci fosse stata la Fiorentina attuale, lo avrebbero preso subito. In quel momento hanno fatto una scelta sbagliata ed è facile dirlo adesso dopo che poi è stato ceduto a 10 volte quello che era il suo valore».

Gli angeli neri

Davanti, altra certezza sono gli intoccabili Keita Baldé e Joao Pedro, otto reti in due, seconda miglior coppia-gol del campionato. Il senegalese trova la sua vittima preferita, visto che alla Fiorentina, in otto partite, ha segnato 4 reti (3 con la Lazio e l'ultimo con la Samp lo scorso 14 febbraio), mentre JP10 (2 gol ai viola), lo scorso anno al Franchi si fece ipnotizzare da Dragowski, sbagliando un rigore decisivo per il risultato.

