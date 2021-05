Cagliari, Semplici non abbassa la guardia 

La salvezza che sembrava impossibile ora per il Cagliari è a portata di mano. Addirittura con due giornate d'anticipo. E il calendario, il destino o chi per lui ha scelto la Fiorentina come avversario cui strappare stasera i tre punti più importanti della stagione. Un bello scherzo per Leonardo Semplici, fiorentino doc: «È vero, sono nato a Firenze e quelli sono i miei colori fin da quando ero bambino. Ma sono soprattutto un professionista e rispetto la squadra che alleno. Per questo il Cagliari adesso è la mia squadra del cuore».

Niente distrazioni

L'eco della vittoria e delle polemiche di Benevento si è fermato ai cancelli del centro sportivo di Assemini. Semplici e il Cagliari dalla Campania si sono portati appresso solo i tre punti, pesantissimi, che lanciano i rossoblù verso la permanenza in Serie A. Il tecnico non ha alcuna intenzione di voltarsi indietro o di farsi trascinare in discussioni che non lo sfiorano: «Siamo contenti per quello che i ragazzi stanno dimostrando. Non so perché prima del mio arrivo non ci riuscissero. E comunque, il nostro percorso è sotto gli occhi di tutti, certi episodi ci sono sempre stati. Il nostro pensiero è rivolto solo alla partita con la Fiorentina». Contro la formazione viola nessun cambio di programma: «Continuiamo a giocare ogni gara come fosse l'ultima, tirando fuori carattere e mentalità per giocarci la salvezza». Un discorso, quello della salvezza, che stasera alla Sardegna Arena riguarderà soltanto il Cagliari: «Perché loro, con la vittoria contro la Lazio, sono praticamente salvi. Noi no. Per questo dovremo avere rispetto per l'avversario, ma mettendo in campo quelle qualità che ci hanno permesso di arrivare fin qui».

Viola nel mirino

Semplici allarga le braccia quando si parla di formazione. Anche perché il tecnico si prenderà tutto il tempo per capire chi ha recuperato e chi no dopo la battaglia di Benevento. «Valuteremo con lo staff medico per capire le condizioni dei ragazzi. Vogliamo una squadra che faccia una grande prestazione e, quindi, fino all'ultimo valuteremo se fare o meno cambi rispetto a domenica». Semplici tiene tutti sulla corda ed esalta il gruppo: «Rugani? Zappa? Ho dei grandi professionisti e non dimentico nessuno. Ho cercato di costruire una squadra di 15-18 titolari, dando spazio a tutti. E mi spiace per quelli che non ho utilizzato». Testa alla Fiorentina: «Siamo concentrati solo sulla partita, vogliamo i tre punti per arrivare al nostro traguardo, anche se sappiamo che sarà difficile. Fa piacere che ora ci siano quattro squadre sotto di noi, ma sento troppi elogi. Abbiamo fatto tanto, ma manca ancora la conclusione».

Presente e futuro

Applausi a tutti, uno in particolare: «Pavoletti lo conoscevo da avversario. Sapevo della sua voglia di ripartire dopo l’infortunio. Veniva utilizzato poco, io ho puntato subito su di lui perché è importante per le mie idee di gioco. È stato uno dei trascinatori in questa grande rimonta, insieme ai compagni, perché tutti hanno sentito la responsabilità verso la società e i tifosi». E Semplici mette via ogni discorso anche sul futuro: «Perché ho in testa solo la salvezza. Leggendo la rosa, non pensavo potesse essere così difficile. Siamo stati bravi tutti, soprattutto i giocatori a diventare squadra. Dopo la salvezza parleremo di futuro. Non ci sono problematiche, anche se i matrimoni si fanno in due».

