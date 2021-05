Cagliari, sarà un addio o un arrivederci? 

Spengono le luci, tacciono le voci e, nel buio, senti sussurrare: è solo un arrivederci o un addio? Cagliari-Genoa di domani sera alla Sardegna Arena he tutte le caratteristiche dell’ultimo giorno di scuola, tra promossi e bocciati, tra compagni che si rivedranno dopo le vacanze e altri che, nella nuova stagione, si trasferiranno di scuola, pardon, di club. Sono le regole del calciomercato. Ma non solo. Perché nella rosa a disposizione di Leonardo Semplici, pure lui tra color che sono ancora sospesi, sono diversi i rossoblù il cui futuro è ancora tutto da scrivere. A partire dal Ninja, al secolo Radja Nainggolan.

Ora o mai più

Quando, a fine dicembre, è sbarcato per l’ennesima volta a Elmas, non aveva nascosto il fastidio di sentirsi un pacco postale. Nainggolan, per il secondo anno di fila, lasciava la sponda nerazzurra di Milano per tornare in prestito al Cagliari. Sulla salvezza c'è anche, tantissimo, la sua firma, dopo una partenza a fari spenti. Sempre presente, o quasi, con la sola assenza per squalifica nella gara contro la Roma: 21 gare giocate, tutte da titolare, un gol determinante alla Sampdoria, per il 2-2 al 96', e le capacità da leader uscite fuori nel momento del bisogno. Dopo la gara di domani, però, Nainggolan tornerà a essere un giocatore dell'Inter, cui è legato da un altro anno di contratto. Contratto che difficilmente verrà portato a termine, per comune volontà del club, che non punta sul belga e che si libererebbe volentieri del suo ingaggio, e dello stesso giocatore. Ecco perché il presidente Giulini e il ds Capozucca studieranno una proposta che faccia tutti felici e riporti, stavolta a titolo definitivo, il Ninja a casa.

In bilico

Nainggolan potrebbe dire “arrivederci”, mentre si va verso i saluti definitivi per l'altro prestito secco in rosa, Daniele Rugani. Arrivato dalla Juve a gennaio, subito titolarissimo, l'ex Empoli è improvvisamente uscito dai radar di Semplici, che gli ha preferito il giovanissimo Carboni. A prescindere dal nome del tecnico che guiderà il Cagliari, difficilmente il club rossoblù investirà i 10 milioni richiesti dai bianconeri per il giocatore, che ha tra l'altro in dote un pesante ingaggio (circa 3 milioni). Ci sono poi i prestiti con diritto di riscatto che riguardano Calabresi, Duncan e Sottil, per cui esiste anche il controriscatto della Fiorentina. Anche in questo caso, sembra improbabile che il Cagliari pensi alla conferma, anche se per Sottil (out in tutto il girone di ritorno) si potrebbe cercare un accordo per un prestito con la Viola.

Addio o arrivederci

Situazione diversa per Marin e Zappa, arrivati a Cagliari in prestito, ma con obbligo di riscatto, rispettivamente, con Ajax e Pescara. Quella col Genoa, invece, può essere l'ultima volta per chi al 30 giugno vedrà scadere il suo contratto. Salvo clamorosi ripensamenti, ai saluti Klavan e Asamoah, mentre è tutta da definire la posizione di Ceppitelli. L'ex capitano, dopo esser stato accantonato, si è ripreso il suo posto, risultando determinante in questo finale di stagione. Il Cagliari e l'agente sono al lavoro per allungare il contratto e andare avanti insieme, superando la crisi del settimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA