Cagliari, ritorno di fiamma per Lapadula 

Con la definizione ufficiale della cessione di Joao Pedro, il Cagliari potrà accelerare nella ricerca del suo sostituto. E, a sorpresa, il club rossoblù avrebbe riaperto il dialogo con il Benevento per il bomber peruviano Lapadula. Il giocatore, che nel frattempo è tornato ad allenarsi dopo aver superato la quarantena per il Covid, resta un pallino di Fabio Liverani, che ha chiesto al presidente Giulini e al ds Capozucca uno sforzo per avere il giocatore che ritiene più adatto al suo modo di giocare, come alternativa a Pavoletti o suo possibile partner, in caso di cambio di modulo. Cagliari e Benevento avrebbero anche trovato un punto d'accordo per il prezzo del cartellino (circa 2,5 milioni), ma il problema resta ancora l'ingaggio del giocatore. Gli agenti di Lapadula, infatti, non intendono rinunciare a quanto percepito dal giocatore a Benevento (1,8 milioni). Cifra ritenuta eccessiva dal Cagliari che, però, con l'uscita di Joao Pedro (e del suo ingaggio) potrebbe decidere di venire incontro alle richieste del bomber e il suo entourage per far contento il tecnico romano. Che preferisce un giocatore pronto e non un giovanissimo, per quanto promettente, come l'atalantino Cisse.

Joao è sbarcato a Istanbul martedì mattina, insieme alla moglie Alessandra e i due figli. Giornata passata tra visite mediche e incontri tra gli agenti del giocatore e i dirigenti del club turco per risolvere una serie di questioni burocratiche. Sfumata la possibilità di firmare entro le 21 di martedì, per poter inserire Joao nella lista Uefa per i preliminari di Champions, ogni discorso è stato rinviato alla giornata di ieri. Che però si è chiusa ancora senza l'attesa fumata bianca. Joao è rimasto a Istanbul, mentre la sua nuova squadra era a Lodz, in Polonia, per giocare contro la Dinamo Kiev. Oggi il nuovo tentativo, con la speranza di arrivare a mettere a posto tutte le tessere del mosaico, con Joao Pedro che potrà finalmente firmare col Fenerbahce. Che, da parte sua, verserà nelle casse del Cagliari i 5 milioni pattuiti e poi un altro milione e mezzo di bonus al realizzarsi di determinati eventi.

Un'altra giornata d'attesa. Ma anche ieri notte Joao Pedro è andato a dormire da giocatore del Cagliari. Trattativa ormai chiusa, ma l'attesa firma del giocatore sul contratto che lo legherà al Fenerbahce per i prossimi tre anni è slittata ancora a oggi. Nel frattempo il club rossoblù continua la ricerca del suo sostituto e, a sorpresa, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma per Gianluca Lapadula.

La lunga attesa

La punta

Effetto domino

La cessione di Joao Pedro e l'arrivo del suo sostituto (Lapadula o chi per lui) sbloccherebbe, come effetto domino, anche la posizione di Contini. Che in allenamento continua a segnare, ma che il Cagliari vorrebbe mandare in prestito a Olbia, in Serie C. Il giocatore, da parte sua, vuole giocarsi le sue chance in rossoblù fino all'ultimo. Mentre resta vigile il Pordenone, che sta allestendo una squadra che possa puntare all'immediato ritorno in Serie B dopo la retrocessione. Ai dettagli anche il trasferimento di Lisandru Tramoni al Mantova, dove il corso ritroverà Bruno Conti, che il Verona ha girato in prestito dopo l'acquisto a titolo definitivo dal Cagliari.

