Cagliari, questo è un colpo grosso 

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda (24’ st Singo), Pobega, Lukic (40’ st Ricci), Ansaldi; Pjaca (40’ st Pjaca), Brekalo (24’ st Sanabria); Belotti (34’ st Pellegri). In panchina Berisha, Izzo, Zima, Aina, Warming, Linetty, Buongiorno. Allenatore Juric.

Cagliari (3-4-2-1) : Cragno; Goldaniga, Lovato (45’ st Ceppitelli), Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Pereiro (15’ st Pavoletti); Joao Pedro. In panchina Radunovic, Aresti, Carboni, Obert, Zappa, Lykogiannis, Kourfalidis, Cavuoti, Keita Baldé, Gagliano. Allenatore Mazzarri.

Arbitro : Volpi di Arezzo.

Reti : nel pt 21’ Bellanova; nel st 9’ Belotti, 17’ Deiola.

Note : ammoniti Lovato, Pobega, Goldaniga, Pavoletti, Djidji, Dalbert. Angoli 4-3 per il Torino. Presenti circa 400 tifosi del Cagliari. Recupero: 3’ e 5’.

Torino. Colpo grosso. Il Cagliari sbanca il “Grande Torino” e si riprende quel che aveva lasciato al Napoli sette giorni fa. Con gli interessi. E una prova di forza pazzesca che smaschera i limiti dei granata esaltando, allo stesso tempo, la qualità e la fantasia dei suoi artisti. Una partita intensa e combattuta, gestita, però, con sobrietà e pazienza dai rossoblù e con quel coraggio che gli ha permesso di conquistare 15 punti in otto gare nel 2022. E di respirare finalmente l’aria della libertà. La stoccata vincente di Deiola dopo il botta e risposta tra Bellanova e Belotti fissa il punteggio sull’1-2. Quinto risultato utile consecutivo e +3 sul Venezia (ma anche -1 su Udinese, Sampdoria e Spezia). Straordinario e impensabile solo due mesi fa. Ora sotto con la Lazio, sabato sera alla Domus.

Il primo tempo

Marin al posto dell’ex Baselli (out) l’unica novità rispetto all’undici iniziale anti-Napoli. Ancora una volta Mazzarri preferisce Altare a Carboni e Obert sul centrosinistra in difesa. Goldaniga-Lovato-Altare, dunque, il terzetto davanti al portiere Cragno. La coppia Grassi-Deiola in mediana, Bellanova e Dalbert sulle fasce, Marin e Pereiro tra le linee alle spalle della punta Joao Pedro. Modulo di riferimento il 3-4-2-1, lo stesso scelto da Juric per i granata, a loro volta in campo con Milinkovic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Vojvoda, Pobega, Lukic, Ansaldi, Brekalo, Pjaca e Belotti. Il Cagliari mette subito il cappello. A soli quattro minuti dal via la doppia occasione rossoblù con Milinkovic che respinge, in rapida successione, i tentativi di Grassi e Joao (poi spara alto Deiola). Dall’altra parte, è provvidenziale Cragno sul tiro ravvicinato di Bremer. Mattinata frizzante. Belotti ci prova dalla distanza, si salva ancora in angolo il portiere del Cagliari. E al 21’ arriva il vantaggio, inatteso ma meritato: la rimessa laterale di Dalbert a liberare Grassi, quindi il cross rasoterra per Bellanova che, in corsa, centra il bersaglio e segna così il suo primo gol in Serie A. Il Toro accusa il colpo, ma riparte quasi subito. Sulla punizione angolata di Brekalo è tempestiva la “manata” del solito Cragno. Che si supera poi, qualche minuto più tardi, sulla girata al volo di Pjaca (sulla deviazione la palla picchia la traversa). Di pochissimo a lato, infine, la conclusione a giro di Pobega.

La ripresa

Dall’intervallo con furore. Il Torino è carico, ha fretta e trova il pareggio già al 9’: punizione dalla sinistra di Brekalo, il pallone arriva sui piedi di Belotti che, solo soletto sul secondo palo, trafigge Cragno. Si scalda l’arena, ma il Cagliari non si fa certo intimorire, rimette la marcia e va. Scatenato Bellanova lungo la corsia di destra. Il cross a seguire meriterebbe un approccio migliore da parte di Pereiro. Bravo, invece, Pavoletti (subentrato nel frattempo allo stesso uruguaiano) a valorizzare la scodellata successiva dell’ex Bordeaux appoggiando col petto il pallone a Deiola che scarica il sinistro chirurgico e vincente, impreziosendo una partita di grande sacrificio. È il minuto 19’, il Cagliari rimette il muso avanti e stavolta vuole prendersela davvero, la partita. Toro in affanno, Juric prova a scuoterlo dalla panchina. Dentro prima Sanabria e Singo, quindi Pellegri, infine Ricci e Seck. Ma i rossoblù non mollano un centimetro, nemmeno quando Lovato, tradito dai crampi, è costretto a cedere il testimone a Ceppitelli. E i cinque minuti di recupero si concludono col Cagliari in attacco. Con le mani e con i piedi ciao ciao.

