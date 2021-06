Cagliari, primo squillo: c’è Strootman 

Il calciomercato inizia ufficialmente oggi. Quello del Cagliari è partito ieri sera col botto. Perché nel ballottaggio a centrocampo tra Kevin Strootman e il brasiliano del Parma Hernani, la società rossoblù ha puntato decisa sull’olandese. L’occasione l’ha regalata la presenza del presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, a Milano, dove trattava con la Roma gli acquisti di Pau Lopez e Under. Ma il patron dei francesi ha incontrato anche il Cagliari, che ha strappato il “oui” per l’ex centrocampista di Roma e Genoa. Oggi Strootman potrebbe sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart per poi sbarcare in Sardegna con la formula del prestito. Più di un’alternativa per la coppia titolare in mediana Marin-Rog, col croato che potrebbe anche essere utilizzato sulla trequarti.

L’attesa

E a Cagliari Strootman ritroverà l’ex compagno Radja Nainggolan. Che in città passa le vacanze e aspetta la chiamata giusta. In una nuova intervista rilasciata a Gazet van Antwerpen, il giornale della sua Anversa, il Ninja resta vago su quello che sarà il suo futuro: «Si sta scrivendo molto, ma l'unica verità è che non lo conosco ancora. Mi sto godendo le vacanze adesso, il mercato non è ancora aperto. Resta da vedere». Il Cagliari pure aspetta l’Inter, ma mettendo il 12 luglio, giorno dell’inizio del ritiro a Pejo, come data limite per la chiusura dell’affare.

Sulle punte

Cagliari che lavora per rifarsi il look anche in avanti, dove le uniche certezze, oltre a Nainggolan, restano Pavoletti e Joao Pedro. Col Marsiglia, oltre che di Strootman, si è parlato pure di Simeone, che potrebbe volare in Francia, insieme ai romanisti Pau Lopez e Under. In uscita anche Cerri. Al loro posto, si cerca un contropiedista. Il primo della lista resta Kevin Lasagna, ma sul taccuino del ds Capozucca c’è anche l’ivoriano della Fiorentina Christian Kouamé, sul quale resta vigile anche il Torino. Kouamé era già stato cercato dal Cagliari ai tempi del Cittadella, ma era finito al Genoa, scelto dallo stesso Capozucca. Arrivato a Firenze a gennaio dello scorso anno, nell’ultima stagione ha realizzato una sola rete nelle 33 gare giocate. C’è poi una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’uruguaiano Abel Hernandez, 30 anni, contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre con i brasiliani del Fluminense. Cresciuto nel Palermo, con cui ha esordito in A ad appena 18 anni, Hernandez in Sicilia ha incrociato un altrettanto giovanissimo Joao Pedro. Lasciata l‘Italia nel 2014, per trasferirsi agli inglesi dell’Hull City, l’uruguaiano ha iniziato un lungo girovagare, fino allo sbarco in Brasile. Ora il suo agente Bentancur, lo stesso di Nandez e Oliva, ha svelato che per Hernandez potrebbe esserci un ritorno in Italia e il Cagliari potrebbe essere una delle opzioni.

Le altre

Il Cagliari punta a metter su un tesoretto con le cessioni di Bradaric (in Arabia), Oliva e Farias. Con il Genoa, bruciato per Strootman, si lavora al doppio scambio Ceter-Altare (definitivo) e Vicario-Ghiglione (prestiti), operazione, questa, che favorirebbe la partenza di Zappa, nel mirino dell’Empoli. Manca solo l’ufficialità per i prestiti al Brescia di Tramoni e Gagliano. Infine, proseguono le trattative per il rinnovo di Deiola e Lykogiannis, pronti a restare ancora in rossoblù.

