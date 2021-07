Cagliari, prima in casa 

Inviato

Peio. Si inizia con lo Spezia di Thiago Motta e si finisce con il Venezia. Il calendario asimmetrico, il primo nella storia del calcio italiano, ha regalato ieri sera al Cagliari il suo cammino per la stagione 2021-2022. «Anche quest'anno le incontriamo tutte?», ha detto, scherzando, il presidente rossoblù Tommaso Giulini, durante l'intervento a “Il Cagliari in diretta estate” su Videolina. Sì, il Cagliari le incontrerà tutte, con un cammino più variegato rispetto al passato.

La novità

Due gironi totalmente differenti, seguendo l'esempio di altri campionati europei, come Inghilterra e Francia. Una novità per regalare ai tifosi qualcosa di diverso dal solito. Anche l'Italia ci prova e ieri sera, nella sede della Lega a Milano, è nato un calendario nuovo, con un ritorno completamente diverso rispetto all'andata. Un campionato che, per il Cagliari, partirà alla Sardegna Arena, contro lo Spezia. «Speriamo ci sia la possibilità di aprire al pubblico. Altrimenti...». Il presidente Giulini batte sul tasto della riapertura degli stadi, una riapertura totale. Quella frase sembra quasi voler preannunciare uno sciopero: «Niente di così clamoroso», spiega ancora il patron del Cagliari. «Ma qualcosa dovremo farla per sbloccare questa situazione. Abbiamo bisogno di avere di nuovo al nostro fianco i nostri tifosi».

Il cammino dei rossoblù

Cinque turni infrasettimanali e sette soste. Si parte il 22 agosto, anticipi o posticipi permettendo, in casa, contro lo Spezia. E sarà subito scontro diretto. Alla seconda giornata, la prima trasferta, a San Siro, contro il Milan, quella che è stata anche l'ultima trasferta della scorsa stagione. A settembre, trasferte di fuoco con Lazio (4ª) e Napoli (6ª), mentre ottobre regala tre gare in casa (con Venezia e Samp alla 7ª e 8ª, con la Roma alla 10ª). Due gare all'Arena su tre a novembre (Atalanta e Salernitana) e la Juve, a Torino, per l'ultima partita del 2021, a Torino. Il ritorno parte il 6 gennaio a Genova con la Samp, mentre tre giorni dopo il Bologna sarà la prima ospite del nuovo anno. A febbraio ancora tre gare in trasferta su quattro, con Atalanta, Empoli e Torino e una sola gara in casa, ma che gara, col Napoli (alla 27ª). Marzo con tre sole partite, di cui due, caldissime, in casa con Lazio e Milan e la trasferta a La Spezia. Ad aprile, arriva la Juve alla 10a, prima di due gare di fila in casa (la seconda col Sassuolo) mentre a maggio si chiude con Verona in casa, Salernitana in trasferta, Inter per l'ultima all'Arena e trasferta di Venezia per terminare la stagione, il 22 maggio.

Le reazioni

A Milano, per rappresentare il Cagliari, c'erano il ds Stefano Capozucca e il suo braccio destro Andrea Cossu. Proprio Capozucca ha commentato l'esito del sorteggio. <Per noi conterà affrontare da subito le partite col giusto approccio e la necessaria determinazione>. Il Cagliari è in fase di costruzione, ma il ds è ottimista: «Ci stiamo preparando al meglio, è già arrivato un acquisto importante come Kevin Strootman: puntiamo a rafforzare la squadra con l'obiettivo di disputare un campionato migliore rispetto a quello dello scorso anno e dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che si meritano».