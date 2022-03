Cagliari, nuove rotte al decollo Piano per i sardi e i turisti stranieri  

«La novità è la ripresa del mercato internazionale, in particolare quello inglese mancato l’anno scorso», evidenzia l’amministratore delegato Sogaer, Renato Branca. «L’aumento internazionale è legato soprattutto alla compagnia Ryanair: aumenta del 50 per cento i collegamenti con Cagliari e da maggio avrà un terzo aereo con base a Elmas. Ma anche Volotea porterà a undici le destinazioni internazionali». Il trend di prenotazioni dei primi tre mesi del 2022 fa ben sperare. «Ci aspettiamo di chiudere l’anno con oltre 3,2 milioni di passeggeri, numeri importanti anche se nel 2019 eravamo arrivati a 5 milioni».

Un programma che segna dunque il ritorno, nell’Isola, degli stranieri, anche grazie ai collegamenti con Bilbao, Carcassonne, Hannover, Lille, Londra Gatwick, Madrid, Nizza, Norimberga, Palma di Maiorca, Poznan, Siviglia, Strasburgo. Ma an che i sardi avranno molta più libertà di movimento sui cieli d’Europa. «Le prenotazioni per il periodo di Pasqua stanno andando bene e questo fa ben sperare per il resto della stagione», continua Crognaletti. «Tra le nuove destinazioni ci sarebbe anche Mosca, ma al momento è sospesa a causa del conflitto. Ci auguriamo che la situazione possa risolversi il prima possibile. Ita, intanto, è stata una sorpresa: la proposta sarà arrivata in Regione e se le condizioni saranno soddisfacenti i biglietti potranno essere messi in vendita prossimi giorni». Partendo dai timidi segnali di ripresa del 2021, con il 56 per cento di passeggeri in più rispetto al 2020, definito «l’anno nero del turismo locale», l’obiettivo è avere una stagione in linea con quella del 2019.

Oltre 18mila voli, 91 collegamenti totali, di cui 38 nazionali e 53 internazionali. Quindici, invece, le nuove rotte. Partirà domenica la Summer Saeson 2022 dell’aeroporto di Cagliari-Elmas: ieri è stata presentata la nuova offerta in programma per la stagione alle porte. L’obiettivo è portare nell’Isola oltre 3,2 milioni di passeggeri entro la fine dell’anno. «Sicuramente lo scorso anno abbiamo sofferto su alcuni mercati internazionali soprattutto per le limitazioni richieste dal Governo con le certificazioni sanitarie», spiega David Crognaletti, direttore commerciale della Sogaer. «Siamo pronti alla riapertura del mercato straniero, anche se ancora non c’è una ripresa totale».

Oltre 18mila voli, 91 collegamenti totali, di cui 38 nazionali e 53 internazionali. Quindici, invece, le nuove rotte. Partirà domenica la Summer Saeson 2022 dell’aeroporto di Cagliari-Elmas: ieri è stata presentata la nuova offerta in programma per la stagione alle porte. L’obiettivo è portare nell’Isola oltre 3,2 milioni di passeggeri entro la fine dell’anno. «Sicuramente lo scorso anno abbiamo sofferto su alcuni mercati internazionali soprattutto per le limitazioni richieste dal Governo con le certificazioni sanitarie», spiega David Crognaletti, direttore commerciale della Sogaer. «Siamo pronti alla riapertura del mercato straniero, anche se ancora non c’è una ripresa totale».

Diverse mete

Un programma che segna dunque il ritorno, nell’Isola, degli stranieri, anche grazie ai collegamenti con Bilbao, Carcassonne, Hannover, Lille, Londra Gatwick, Madrid, Nizza, Norimberga, Palma di Maiorca, Poznan, Siviglia, Strasburgo. Ma an che i sardi avranno molta più libertà di movimento sui cieli d’Europa. «Le prenotazioni per il periodo di Pasqua stanno andando bene e questo fa ben sperare per il resto della stagione», continua Crognaletti. «Tra le nuove destinazioni ci sarebbe anche Mosca, ma al momento è sospesa a causa del conflitto. Ci auguriamo che la situazione possa risolversi il prima possibile. Ita, intanto, è stata una sorpresa: la proposta sarà arrivata in Regione e se le condizioni saranno soddisfacenti i biglietti potranno essere messi in vendita prossimi giorni». Partendo dai timidi segnali di ripresa del 2021, con il 56 per cento di passeggeri in più rispetto al 2020, definito «l’anno nero del turismo locale», l’obiettivo è avere una stagione in linea con quella del 2019.

Mercato inglese

«La novità è la ripresa del mercato internazionale, in particolare quello inglese mancato l’anno scorso», evidenzia l’amministratore delegato Sogaer, Renato Branca. «L’aumento internazionale è legato soprattutto alla compagnia Ryanair: aumenta del 50 per cento i collegamenti con Cagliari e da maggio avrà un terzo aereo con base a Elmas. Ma anche Volotea porterà a undici le destinazioni internazionali». Il trend di prenotazioni dei primi tre mesi del 2022 fa ben sperare. «Ci aspettiamo di chiudere l’anno con oltre 3,2 milioni di passeggeri, numeri importanti anche se nel 2019 eravamo arrivati a 5 milioni».

I cambiamenti

Le previsioni impongono dei cambiamenti anche nell’organizzazione dello scalo di Cagliari-Elmas. «Ci stiamo attrezzando perché tutte le operazioni possano avvenire in maniera più fluida», prosegue Branca. «Stiamo provvedendo a realizzare quattro nuove uscite per l’imbarco dei passeggeri nella zona remota. Inoltre, apriremo il piazzale di Santa Caterina dove troveranno posto gli aeromobili di aviazione generale ».

Pochi posti letto

Per l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, la stagione darà un nuovo input in Sardegna, ma questa deve conformarsi alla richiesta. «Abbiamo quattro milioni di posti letto e dobbiamo aumentarli, adeguando e migliorando le strutture. Cagliari, per esempio, in poco più di un anno e mezzo avrà tre hotel in più». Continua la promozione della Sardegna. «Siamo reduci dal successo a Parigi, ora puntiamo su Tel Aviv. Ad aprile ci sarà la Bit a Milano, dove avremo uno spazio di 1500 metri quadrati», conclude Chessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata