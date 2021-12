Cagliari, non basta il carattere 

Cagliari (4-4-1-1) : Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola (26’ st Oliva), Dalbert (39’ st Keita Baldé); Pereiro (19’ st Pavoletti); Joao Pedro. In panchina Radunovic, Aresti, Altare, Faragò, Obert, Ceter. All. Mazzarri.

Juventus (4-3-3) : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur (37’ st Locatelli), Rabiot (1’ st McKennie); Bernardeschi (44’ st De Sciglio), Morata (44’ st Kaio Jorge), Kean (27’ st Kulusevski). In panchina Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Rugani, de Winter, Soulé. All. Allegri.

Juventus 2

Cagliari 0

Juventus (4-3-3) : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur (37’ st Locatelli), Rabiot (1’ st McKennie); Bernardeschi (44’ st De Sciglio), Morata (44’ st Kaio Jorge), Kean (27’ st Kulusevski). In panchina Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Rugani, de Winter, Soulé. All. Allegri.

Cagliari (4-4-1-1) : Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola (26’ st Oliva), Dalbert (39’ st Keita Baldé); Pereiro (19’ st Pavoletti); Joao Pedro. In panchina Radunovic, Aresti, Altare, Faragò, Obert, Ceter. All. Mazzarri.

Arbitro : Dionisi de L’Aquila.

Reti : nel pt 40’ Kean; nel st 38’ Bernardeschi.

Note : ammoniti Carboni, Bellanova, Pavoletti. Angoli 7-1 per la Juventus. Spettatori 11.197 (25 del Cagliari) . Recupero 0’ e 5’.

Inviato

Torino. Se non altro, stavolta ci ha messo rabbia e cuore salvando almeno l’onore , per quanto serva. Emorragia continua. Il Cagliari cede il passo anche alla Juventus e chiude col terzo ko di fila un fine anno devastante. L’approccio dei rossoblù sembra quello giusto, intenso, aggressivo, propositivo. Ma cadono al primo vero soffio di vento bianconero, non colgono l’attimo sotto porta (clamoroso l’errore di Dalbert) e all’undici dell’ex Allegri non serve più di tanto per sbloccare la serata e chiudere poi la pratica. L’illusione di poter lasciare lo “Stadium” indenni dura 40 minuti. Un gol per tempo, Kean e Bernardeschi fissano così il punteggio sul 2-0. Il resto sono dettagli irrilevanti e fragili come la classifica della squadra di Mazzarri, superata anche dal Genoa e sempre a -3 dallo Spezia (in campo oggi a Napoli). Basteranno ora il mercato di gennaio e un intero di girone di ritorno per cambiare la storia della stagione?

Il primo tempo

Senza lo squalificato Marin, l’infortunato Nandez e, chiaramente, i due epurati Godin e Caceres, Mazzarri si affida così a Cragno, Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis, Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert, Pereiro e Joao Pedro, schierandoli con il modulo 4-4-1-1. Assenti eccellenti anche tra i bianconeri, Dybala e Chiesa su tutti. Al via Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Morata e Kean, attraverso il 4-3-3. Sulla difensiva, il Cagliari sembra trovare un suo equilibrio, anche se raramente supera la propria metà campo e l’unico tentativo dalle parti di Szczesny è un colpo di testa di Grassi. La stessa Juve , però, fatica a trovare la via della porta e sino al 40’ non va oltre il palo di Kean sull’invito di Cuadrado. È proprio l’ex Everton a sbloccare il risultato, di testa, sul cross di Bernardeschi, che si prende gran parte di meriti portandosi a spasso mezza difesa rossoblù prima di scodellare.

La ripresa

Già nell’intervallo il cambio tra Rabiot e McKennie. Subito l’incornata di Alex Sandro, di pochissimo a lato. Ma la vera occasione passa per il sinistro di Dalbert: l’accelerazione di Bellanova sulla corsia di destra, il cross chirurgico per il brasiliano che, solo davanti a Szczesny, calcia a lato. Clamoroso allo “Stadium”. Mazzarri prova a dare più peso all’attacco sostituendo Pereiro con Pavoletti. E il Cagliari trova campo e coraggio. Provvidenziale Szczesny sulla “testata” di Joao, imbeccato da Zappa. Dentro anche Oliva (per Deiola) mentre nella Juve esce Kean per Kulusevski. Quest’ultimo, al 38’, approfitta di un lancio senza senso di Zappa e scatena Bernardeschi che batte Cragno in diagonale. È la mazzata. C’è spazio giusto per gli ingressi di Locatelli, De Sciglio e Kaio Jorge. Ma già scorrono i titoli di coda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata