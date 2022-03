Cagliari-New York andata e ritorno Alessandra Corona, anima e corpo 

Non chiedeteglielo mai se si immagina un futuro senza danza. Sarebbe impossibile, per lei, pensare di ritrovarsi lontano dal palco, dagli applausi del pubblico, dalla magia di un corpo che si muove, perchè, «la danza è la forma d’arte più completa. Se non c’è, non c’è cultura».

E allora eccola qui Alessandra Corona, 60 anni che sembra una ragazzina, ballerina e coreografa cagliaritana trapiantata a Manhattan, che un giorno è andata in tour negli Stati Uniti e da lì non si è più mossa. Il suo sogno l’ha realizzato tutto, calcando i teatri più importanti del mondo e fondando anche una sua compagnia. Il debutto da bambina è sulle punte ma poi è il fascino della danza contemporanea ad ammaliarla e rapirla.

Adesso ritorna nella sua Isola per una mini torunée di quattro date targate Cedac che la vedranno stasera alle 21 all'Auditorium Comunale Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura, domani all'AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena e al Civico Oriana Fallaci di Ozieri. Si chiude domenica alle 19 a Sinnai per la Stagione de L'Effimero Meraviglioso, in collaborazione con Cedac. Lo spettacolo è “Breaking Through the Generational Curse/ Labyrinth” della compagnia ACPW / Alessandra Corona Performing Works di New York. Un dittico con le coreografie di Alessandra Corona e Maiya Redding, che mescola amore, gelosia, solitudine, rimpianto, perdono.

Alessandra Corona che storia la sua, da Cagliari alla Grande Mela. Sarebbe dovuta restare lo spazio di una tournée invece non se n’è più andata.

«Mi ritengo una persona fortunata. Quel famoso tour con la compagnia di danza di Renato Greco di Roma mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con un nuovo mondo artistico. Da lì ho lavorato con compagnie di danza molto importanti e con artisti di grande talento. Tornare indietro era impossibile».