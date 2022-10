Cagliari mostra come si fa 

Se volete capire come funzionerà il debutto olimpico dei kite foil a Parigi 2024 dovete solo fare un salto alla Sesta fermata del Poetto. Lì, dalle 12 di oggi, 150 kiter di 44 Paesi (nel mondo 50 sono quelli in cui si pratica) e 5 continenti (6, dividente l’America in due) si daranno battaglia, con lo stesso format dei Giochi, per conquistare un titolo mondiale speciale. Sarà la prima volta che questa specialità velica composta da tre attrezzi (tavola, pinna, aquilone), due elementi (mare e vento) e un essere umano si confronterà con il grado di “classe olimpica”. E Cagliari, la città delle prime volte, visto che ha battezzato la World Triathlon League (mai stata in Italia prima) e la Coppa Europa per Club di scherma (mai 5 armi tutte insieme), sarà teatro sino a domenica, giorno delle finali, di questo avvenimento. Con due grossi punti interrogativi, decisivi per questa edizione (il vento) e per quelle future (il contributo regionale).

I protagonisti

Attori principali di questo racconto di sport al massimo livello possibile sono gli organizzatori di GLEsport, che operano sotto l’egida delle federazioni veliche (World Sailing e Fiv), di classe (Ika e Ckwi), con la collaborazione di Chia Wind Club e con il supporto di Comune e Regione. E, naturalmente, gli atleti, i migliori del mondo, tra i quali i 9 italiani: Riccardo Pianosi (numero 1 del ranking), Lorenzo Boschetti (3), Alessio Brasili (5), Mario Calbucci, e i giovanissimi Flavio Ferrone e Angelo Soli, con le ragazze Sofia Tomasoni, Maggie Pescetto e Tiana Laporte. Tra i favoriti, proprio Pianosi ha indicato nel fuoriclasse di Singapore, Max Maeder, ma non si possono trascurare i francesi Theo De Ramecourt, vincitore a Cagliari lo scorso anno, Benoit Gomez o Axel Mazella.

I pronostici

Il pronostico è aperto e l’Italia ci crede, come spiega Boschetti, che è di Cesenatico ed è cugino dei figli di Manola Pantani, la sorella del “Pirata”, anche se vive di fatto a Cagliari da due anni: «Qui mi sento a casa e c’è voglia di vincere dopo lo sfortunato Europeo. Questo posto è il tempio della velocità, io ho raggiunto 42 nodi. Quando c’è un maestrale da chiudersi in casa noi ci divertiamo ma con il vento debole è molto tecnico. Conoscere il campo di regata e i suoi trucchi può essere un vantaggio», spiega. E Mirco Babini, deus ex machina del kite mondiale, che assieme allo Yacht Club portò a Cagliari queste tavole dieci anni fa, aggiunge: «Le aspettative sono alte. Credo che una top ten tra le donne e un podio tra gli uomini possano essere gli obiettivi degli azzurri, ma queste cose le lascio al ct Simone Vannucci».