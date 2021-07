Cagliari, l’ottava sinfonia di Joao 

Inviato

Peio. Stavolta non passa certo inosservato. E riavvolgendo il nastro sino all’ultimo ritiro del Cagliari in Val di Sole non sembra nemmeno lui, non solo per i capelli biondo platino con i quali ruba – inevitabilmente – la scena, in campo e fuori. Due estati fa Joao Pedro aveva quasi un ruolo marginale nel progetto Maran. Conviveva con la tentazione Atalanta e non è mai passato - guarda caso - per la sala stampa. Nel frattempo, è diventato il capocannoniere, addirittura il quarto marcatore nella storia del club rossoblù (dopo Riva, Suazo e Piras) e il capitano. E il primo a parlare – non a caso – tra i giocatori e aprire così le porte dello spogliatoio dove la paura è diventata adrenalina pura e i sogni ormai si sprecano.

Cuore rossoblù

Tutta un’altra storia, insomma. L’ottava sinfonia per l’attaccante brasiliano, il più rossoblù dei ventisette a disposizione di Semplici con 232 presenze (tra Serie A, Serie B e Coppa Italia) arricchite da 73 gol e una leadership indiscussa. «Otto anni qui sono tanti anche perché nel calcio di oggi è sempre più raro che i giocatori restino così tanto tempo nella stessa squadra. Otto anni, tra l’altro, giocando sempre. E questo mi fa molto piacere». Presto il rinnovo? Joao dribbla l’argomento contrattuale ma puntualizza: «Parlare di futuro è difficile. Potrei smettere anche domani». Ride. «Ma se oggi si può pensare che possa rimanere nel Cagliari a vita, vuol dire che ho ho fatto qualcosa di importante».

Caccia al gol

Nuovo giro, nuova corsa. Stesso, doppio, obiettivo. Joao mette la squadra prima di tutto. «Il gruppo è praticamente lo stesso, ma dovrà cambiare la mentalità dopo quello che è successo lo scorso anno». Più testa, meno pause. «Non so cosa succederà col mercato, intanto c’è Strootman che è fortissimo, ed è sempre bello bello giocare con i più forti». Qualunque sia la posizione in campo. «Il calcio moderno non permette a nessuno di fossilizzarsi su un ruolo. L’importante è giocare. Del resto, ho fatto gol da prima punta, da seconda e da trequartista». Trentaquattro per l’esattezza, negli ultimi due campionati. E non vuole fermarsi certo ora. Niente cifre, stavolta. «Voglio segnare e basta. Non c’è un limite».

I meriti di Semplici

Ventinove anni, è nel pieno della maturità calcistica e, soprattutto, si sente al centro del progetto di Semplici che se lo coccola continuamente in allenamento. Stima corrisposta, evidentemente. «Il mister ha un grande merito su quello che abbiamo fatto», ricorda il brasiliano. «È arrivato in un momento complicatissimo e ne siamo usciti fuori. Bisogna fargli i complimenti. Ed è giusto ripartire con lui». E con Pavoletti, compagno di tante battaglie. «Siamo entrambi molto carichi, sia fisicamente che mentalmente». La sfida è già cominciata qui a Peio.

Il razzismo? Il problema c’è ancora, purtroppo, e si è visto anche in Inghilterra. Il calcio è un gioco e sbagliano tutti. Buttarla sul razzismo fa male e tutti noi lotteremo sino alla fine perché tutto questo deve finire

Jorginho Pallone d’Oro? Stiamo parlando di un fuoriclasse, nel suo ruolo è il migliore al mondo

Joao Pedro