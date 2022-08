Cagliari, Liverani è soddisfatto a metà 

Fabio Liverani si presenta in sala stampa con la terza camicia della serata. Un po' il caldo, tanto la sofferenza, ma c'è anche e soprattutto la soddisfazione per il primo risultato positivo del suo Cagliari nella gara d'esordio di una stagione che si porta appresso ancora le cicatrici della scorsa annata. «La squadra era partita bene, per i primi 20 minuti, oltre al gol, abbiamo sbagliato solo l'ultimo passaggio». Poi il pareggio di Melchiorri e la serata è cambiata: «Abbiamo perso una brutta palla in uscita. Avevo ripetuto di far attenzione in fase di possesso, sapevo che i problemi sarebbero venuti quando la palla l'avevamo noi. Sono mancate le marcature preventive, vuol dire che da lunedì ci lavoreremo più intensamente».

Cambio in regia

Liverani spiega l'inversione dei ruoli tra Makoumbou e Viola: «Ho visto che loro nelle amichevoli marcavano in modo asfissiante il play e ho pensato di dare più qualità con Viola mezzala e poi Makoumbou lì sa stare bene. Ma sono contento perché in mezzo ho tanta qualità, ho recuperato Deiola e a breve riavremo Nandez e Rog». E poi il tecnico può godersi un Luvumbo che ha già conquistato il cuore dei tifosi: «Uno dei giocatori più imprevedibili, deve imparare ad alternare le giocate, migliorando spalle alla porta. Ma quando parte sa essere determinante. Dobbiamo accompagnarne la crescita». Meno sorridente quando parla di Pereiro: «Ha fatto vedere qualcosina, ma gli manca cattiveria negli ultimi 20 metri. Io gli ho dato sempre fiducia, ma non possiamo aspettarlo ancora troppo. Arriva il campionato e, soprattutto, arriva la concorrenza».

Un sorriso in meno quando ripensa alle reti subite: «Due gol così non mi sono piaciuti, forse abbiamo avuto poco tempo per lavorarci, ma non possiamo concedere quel che abbiamo concesso oggi». Meglio pensare ai tre gol fatti su palla inattiva: «I calci da fermo hanno una valenza importante, noi abbiamo giocatori di qualità su questa specialità».