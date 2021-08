Cagliari, la coperta è troppo corta 

È solo calcio d’estate, quello dove lavorare sugli errori conta decisamente più del risultato. Ecco, partendo da questo presupposto, si può dire che il precampionato del Cagliari sia ricco di indicazioni, perché le due amichevoli vere, quelle con Augsburg e Maiorca, hanno messo in evidenza tutti i limiti di una squadra che, pochi mesi fa, si è salvata miracolosamente a due giornate dalla fine e che, oggi, sembra addirittura indebolita. Semplici ha una settimana di tempo per preparare l’esordio nel calcio vero, quello dove il risultato conta eccome, ma intanto guarda al mercato, con la speranza che arrivino i rinforzi fondamentali per alzare il livello.

Luci e ombre

A Palma di Maiorca, contro una squadra che ha messo in campo l’entusiasmo delle neopromosse, il Cagliari ha mostrato quelli che sono i pregi e i difetti emersi fin dal primo giorno di lavoro. La mentalità tanto citata da Semplici è quella di una squadra propositiva, che punta a costruire dal basso, senza sprecare una palla fin dal portiere, e che con Strootman ha trovato un regista che, per far onore al suo soprannome di “lavatrice”, sa ripulire e rendere giocabili anche i palloni più sporchi. Ma il calcio è fatto di due fasi e quando il Cagliari deve difendersi, emergono le difficoltà nel sopportare e supportare il 3-4-2-1, scelto come modulo di riferimento. Impossibile dare adeguata copertura a una difesa che anche in Spagna ha visto arrivare avversari da tutte le parti, con due soli uomini in mezzo, Strootman e Marin (che rischia di andare in riserva già a ottobre), che devono preoccuparsi di far filtro e coprire le avanzate degli esterni, senza il sostegno dei tre giocatori offensivi.

Equilibri

Se nelle gare contro formazioni di categoria inferiore il Cagliari ha tenuto il pallino del gioco, creando tante occasioni da gol, quando dall’altra parte ha trovato chi faceva la voce grossa, sono iniziati i guai. Sia con l’Augsburg che con il Maiorca, Semplici ha dovuto puntare su un terzo centrocampista per ritrovare un minimo di equilibrio, proteggendo maggiormente una difesa infilata quattro volte, ma che, senza i miracoli di Cragno, avrebbe rischiato due imbarcate. Ecco perché questo precampionato potrebbe aver convinto il tecnico a puntare sul 3-5-2, avvicinando Joao a Pavoletti e rendendo fondamentale la ricerca di una mezzala da corsa. Da oggi parte una nuova settimana di lavoro che porterà all’esordio di sabato sera in Coppa Italia contro il Pisa. E stavolta sì, il risultato sarà la cosa più importante.

