Cagliari, il giorno della verità 

Lunga e avvincente domenica di padel oggi al Tennis Club Cagliari, con la chiusura del Sardegna Open 2021. Si comincia con le semifinali maschili, dalle 9.30, dalle 16.30 le finali a partire dalla femminile, Triay-Salazar contro Salazar-Josemaría. Quattro partite di altissimo profilo (tutte in diretta su Sky Sport Tennis e Supertennis) per chiudere la seconda edizione sarda del World Padel Tour, fra i migliori giocatori di padel al mondo e dopo una settimana di grande spettacolo, con ottima presenza di pubblico e tutto esaurito previsto anche oggi. Oltre ai tanti appassionati diversi ospiti illustri: ieri sera gli ex calciatori Demetrio Albertini e Nicola Amoruso hanno vinto in tre set la prima edizione dell’Exclusive Cup (una delle attività collaterali del torneo), contro Christian Panucci e il presidente Fip Luigi Carraro.

Ultimo atto

La prima finale è la femminile, dove Gemma Triay cerca il bis a Cagliari. La spagnola, leader del ranking, aveva già vinto un anno fa con Lucía Sainz, ora fa coppia con Alejandra Salazar. Le teste di serie numero 1 arrivano alla partita decisiva senza aver dovuto giocare il doppio incontro ieri, perché avevano passato i quarti venerdì prima dello stop per maltempo. In semifinale pochi problemi per battere 6-2 6-2 Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias, reduci poche ore prima dal successo su Sainz-González. La finale è fra le coppie migliori: Ariana Sánchez e Paula Josemaría sono le teste di serie numero 2. Le spagnole hanno sconfitto in 85’ le gemelle Alayeto 6-3 6-3, nell’ultima semifinale.

Sorprese in serie

Fra gli uomini invece finale tutta da scrivere: la notizia è che non vedrà le prime due coppie del ranking. Dopo la caduta di Belasteguín-Gutiérrez (fuori già dagli ottavi) sono uscite anche le teste di serie numero 1, Alejandro Galán e Juan Lebrón, arrivati a Cagliari coi favori del pronostico e battuti nettamente ieri mattina ai quarti da Paquito Navarro e Martín Di Nenno, con un perentorio 6-4 6-4. Galán e Lebrón domenica scorsa avevano vinto la precedente tappa del World Padel Tour a Cascais, in finale con Federico Chingotto e Juan Tello, ma nemmeno loro sono andati avanti in Sardegna: out ai quarti con Jerónimo González e Javier Rico, 6-3 7-5.

Nuovi favoriti

La semifinale Navarro-Di Nenno contro González-Rico aprirà la giornata. L’uscita anticipata di tre delle prime quattro teste di serie fa sì che ora i favoriti siano Pablo Lima e Agustín Tapia. Il brasiliano è all’esordio a Cagliari (l’anno scorso non aveva potuto partecipare), l’argentino invece aveva vinto nel 2020 con Belasteguín. In semifinale, dopo aver superato agevolmente Rubio-Ramírez (6-2 6-2), se la vedranno con lo spagnolo Alejandro Ruiz e l’argentino Franco Stupaczuk, che ieri hanno battuto 6-2 6-7(6) 6-4 in un match combattuto Yanguas-Lamperti, reduci dal trionfo di giovedì su Belasteguín e Gutiérrez.

