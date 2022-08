Cagliari, il caso dei condoni edilizi: quasi 40 anni per sanare una veranda 

«L’amministrazione ha cercato di risolvere alla radice il problema», spiega l’assessore Angius, «ma l’Anac ha considerato non legittima la strada che avevamo proposto. Quindi, finché non si individua un’altra soluzione, continuiamo a smaltire l’arretrato con cantieri esterni», aggiunge. L’idea, che sarebbe stata davvero risolutiva, era quella di costituire una task force con gli ordini professionali degli ingegneri, dei periti industriali, degli architetti e dei geometri per smaltire l’arretrato, a prezzi calmierati per il Comune (non di mercato, quindi) e mediante selezioni pubbliche per scegliere i professionisti da mettere sul campo. Poi è intervenuta l’Autorità nazionale dell’anticorruzione che ha detto che quella soluzione avrebbe aggirato il decreto sull’affidamento dei servizi e tutto si è bloccato. «L’amministrazione non ha nessun interesse a tenere pratiche bloccate», dice Angius, «per questo motivo abbiamo provato a intraprendere, purtroppo senza successo, quella strada».

Occorrono anche quasi quarant’anni per smaltire una pratica di condono edilizio. L’ultimo cagliaritano che ha approfittato della legge del 2003 per mettere in regola una veranda, per esempio, riceverebbe l’ok non prima del 2050, quasi trent'anni quindi. Almeno se si prosegue all’attuale velocità (circa 400 pratiche evase ogni anno da una società esterna che impegna 5 persone). Succede a Cagliari, ma il discorso è identico in tutti i comuni italiani, dove ci sono 10.200 pratiche giacenti, oltre 6.000 addirittura dalla legge del 1985, che non sono state ancora “lavorate”; cittadini che attendono un “sì” o un “no” alle richieste di sanatoria, imprese edili e ordini professionali (ingegneri, geometri, architetti) bloccati nell’impasse della burocrazia, e la stessa amministrazione che in questo modo deve rinunciare a diversi milioni di euro che entrerebbero in cassa. «Le pratiche reali sono circa cinquemila, il resto sono sotto-pratiche», precisa l’assessore all’Urbanistica del Comune di Cagliari Giorgio Angius. E aggiunge: «Tra queste, ci sono anche richieste di sanatoria per immobili per i quali, essendo in zone tutelate, è impossibile ottenere un condono», aggiunge.

Le ragioni

Le scelte

I professionisti

Gli ingegneri pongono l’accento sui rischi che una mole così grande di pratiche ha nella vita reale. «Le ripercussioni sul Superbonus 110, per esempio, adesso sono reali», dice Sandro Catta, presidente dell’ordine degli ingegneri di Cagliari. «Nonostante le rassicurazioni sulla possibilità di andare avanti con i lavori in presenza di piccoli abusi, noi come ordine sconsigliamo invece questa scelta perché c’è tutta una giurisprudenza che dice che nuovi lavori effettuati su immobili in cui c’è un abuso costituiscono nuovi abusi», aggiunge. La situazione è grave. Come affrontarla? «Con un intervento legislativo», spiega ancora Catta. «Tolte le situazioni di speculazione edilizia, occorrerebbe una legge che mettesse a disposizione le risorse necessarie per attivare cantieri comunali con 20 persone che possano lavorare alle pratiche con abusi minori», cioè modeste cubature, «e smaltire così l’arretrato».

L’atto di indirizzo

Del problema si è discusso recentemente anche in commissione Urbanistica al Comune di Cagliari che, all’unanimità, ha votato un atto di indirizzo con cui propone alcune soluzioni. Una delle azioni indicate, sottolinea Antonello Angioni, presidente della commissione, è «il potenziamento delle attività di supporto al servizio edilizia privata per la gestione delle pratiche di condono mediante stanziamenti idonei e la costituzione di un ufficio interno con 3 unità in pianta organica, oltre a mantenere, attraverso l’Osservatorio per l’edilizia e l’urbanistica, un rapporto di confronto degli uffici con la rete delle professioni».

