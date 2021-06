Cagliari, giro di punte 

18

Le reti

segnate da Giovanni

Simeone nelle due

stagioni

giocate col Cagliari.

Dopo i 12 gol nelle 37 gare giocate nel

campionato d’esordio, appena 6 le marcature nelle 33

presenze del torneo appena concluso

33

I gol

di Leonardo Pavoletti nelle 106 gare giocate col Cagliari. Quella rossoblù è ormai la squadra con cui l’attaccante livornese ha giocato più partite in carriera. Staccatissimo il Sassuolo, al secondo posto, con 50 presenze

12

I marcatori

diversi del Cagliari nell’ultima stagione. Solo Lazio (9 giocatori) e Genoa (11) hanno avuto mandato a bersaglio un numero minori di giocatori

Il Cagliari riparte da lì, da quelle misere 43 reti segnate nella stagione appena consegnata agli archivi. Non proprio numeri da attacco record, visto che peggio dei rossoblù hanno fatto solo due retrocesse come Parma e Benevento (rispettivamente 39 e 40 gol) e l’Udinese (42 centri). E un contributo pesante lo ha dato ancora una volta Joao Pedro, che ha confermato il suo feeling con la porta avversaria, con le sue 16 marcature. Ecco perché sul mercato si cercherà di dare vigore a un reparto offensivo che ripartirà dal confermatissimo Pavoletti e che vedrà ai saluti Simeone e Cerri.

Ricomincio da quattro

Non proprio un bottino da bomber, quello di Pavoletti. Appena 4 reti, come non capitava dalla stagione 2016-17, con i 3 gol segnati nella prima parte col Genoa e lo zero assoluto dopo il passaggio a gennaio al Napoli. Ma 4 reti pesantissime, che hanno spinto il Cagliari a ottenere tre vittorie e un pareggio, cui si aggiungono altrettanti assist. Pavoletti è anche stato un vero trascinatore, nel momento in cui Semplici lo ha riportato al centro del villaggio, scacciando paure e dicerie. E quando il Pavo si è sentito di nuovo importante, lo è diventato davvero. Così tanto da essersi già prenotato un posto in prima fila nell’attacco dell’anno che verrà.

I dubbi del Cholito

Pavoletti si prepara con una vacanza speciale, in Borgogna, con gli amici di sempre. Dopo una stagione da rincorsa, alla condizione prima e al posto poi, il bomber si presenterà tirato a lucido per il ritiro di Pejo. Dove, salvo intoppi, non ci sarà invece Simeone. Che da Ibizia aspetta di conoscere il suo futuro. A differenza di altri uomini-mercato, il Cholito, nonostante si sia fermato ad appena 6 reti, ha attirato attenzioni concrete. Juric lo ha già eletto prima scelta per il suo Torino in caso di partenza del Gallo Belotti, la Samp (che ancora attende di conoscere il suo allenatore) prova a portarlo sotto la Lanterna, dopo aver perso il duello a fine mercato proprio contro il Cagliari due estati fa. Quando un blitz dell’allora ds Carli portò Simeone in Sardegna, per rimpiazzare proprio Pavoletti, messo ko dalla prima rottura del crociato. Sfida italiana, con gli spagnoli del Celta che osservano da lontano. Al Cagliari piace la proposta del Torino, circa 18 milioni, ma è una proposta legata alla partenza di Belotti, situazione che rischia di dilatare i tempi. Dalla Samp, invece, arriverebbero due giocatori che aiuterebbero a puntellare la difesa (l’esperto centrale giapponese Yoshida, che sarebbe il primo giocatore del Sol Levante a vestire la maglia rossoblù) e la fascia sinistra (il ceco Jankto). Il dubbio del presidente Giulini e del ds Capozucca è scontato: accettare subito la proposta doriana, prendendo due rinforzi, o aspettare il Toro, rischiando di restare col cerino (leggasi Simeone) in mano?

Cerri e gli altri

In partenza potrebbe esserci anche l’uomo del destino, Cerri. Una sola rete, ma che rete: perché quel gol al Parma ha indirizzato il Cagliari verso la salvezza. Il ds Capozucca cerca una sistemazione in prestito. In B la fila è lunghissima, col Pisa a condurre il gruppo, ma Cerri ha estimatori anche all’estero, soprattutto nella Championship, la Serie B inglese. Naturalmente, si cercano i rinforzi. Il Cagliari non abbandona la pista che porta al crotonese Messias, specie dopo la frenata nella trattativa col Torino per il brasiliano. Nel mirino anche il giovane portoghese del Monza Dany Mota (6 reti e 5 assist), castigatore dell’Under 21 azzurra ai recenti Europei di categoria. Infine, ancora in uscita, si va verso il prestito a Brescia o Lecce del corso Tramoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA