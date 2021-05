Straordinaria vittoria del Cagliari, che grazie al blitz del “Vigorito” (1-3) compie un passo decisivo per garantirsi un posto in Serie A. Gara dura, di carattere: rossoblù subito in vantaggio con Lykogiannis, dopo il pari di Lapadula la svolta nella ripresa con i gol di Pavoletti e del solito Joao Pedro, per la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Polemiche roventi per un rigore prima assegnato e poi negato dal Var al Benevento.