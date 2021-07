Cagliari, esame Vicenza 

Inviato

Peio. Il test, quello che deve dare indicazioni reali. Oggi alle 16 allo stadio Menti di Vicenza, Semplici capirà se la strada che sta indicando è quella giusta, se i giocatori hanno metabolizzato il suo calcio, dopo due settimane insieme. Senza dare troppo peso alla partita di oggi, vedremo comunque l’applicazione di quanto provato e riprovato in questi giorni: massima aggressività sulla palla, un gioco dispendioso ma che dà sicurezza a chi difende, l’utilizzo delle fasce con il pallone che viaggia ad alta velocità, il portiere coinvolto spesso e volentieri in fase di costruzione «dal basso». Anche ieri, il vocione di Semplici ha tuonato, ma spesso per gratificare i rossoblù per il grande lavoro e l’applicazione. E poi, vedere tanta gente sugli spalti di Celledizzo ha sicuramente riportato alla normalità una squadra che di tifosi, negli ultimi mesi, non ne ha visto mai in tribuna.

In campo

Cragno fra i pali, difesa a tre con Walukiewicz a destra, Carboni al centro e - probabile - Lykogiannis a sinistra, vista l’indisponibilità temporanea di Ceppitelli: soffre di un affaticamento alla coscia sinistra, ieri ha svolto solo una parte della seduta, ma non è escluso il suo impiego oggi; in mezzo i quattro dovrebbero essere Zappa, Strootman, Marin e Rog, con Pereiro trequartista dietro le punte Joao Pedro e Pavoletti. Semplici, fra le prime scelte, ha a disposizione uno scintillante Simeone, poi Dalbert che ieri sera si è mosso decisamente bene e un Deiola in crescita. Davanti ci sarà un Vicenza che ha un obiettivo: la promozione in Serie A. La piazza ha entusiasmo, sui giornali locali la parola “sogno” si spreca e il profumo della massima serie si potrà già comunque respirare da oggi nella sfida amichevole (ma non troppo) con i rossoblù. La squadra di Semplici ha lasciato Peio già ieri sera, dopo cena e già questa sera raggiungerà Cagliari.

Allo stadio

Al Menti la vendita dei biglietti sarà riservata esclusivamente ai tifosi locali con un accesso limitato a 1.000 persone. Grande delusione fra i tifosi sardi, che da Peio, oggi, si sarebbero volentieri sobbarcati due ore di auto per raggiungere Vicenza. I settori aperti al pubblico saranno la tribuna centrale e la Curva Sud, prevista una temperatura superiore ai 30 gradi.

I tifosi

La scorsa notte, alla fine dell’incontro con i piccoli tifosi, Pietro e Francesco Fenu, del Cagliari Club Marche Rossoblù, hanno tenuto fede alla loro promessa di portare un messaggio beneaugurante alla squadra: una pergamena con la benedizione dalla Santa Casa di Loreto. Un commosso Joao Pedro ha raccolto l’omaggio e ha ringraziato a nome dei compagni. Un momento davvero emozionante, sottolineato dagli applausi di una piazza colorata di rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA