Cagliari e Toro allo specchio nel segno del 3-4-2-1 Domani sarà una bolgia 

Torino e Cagliari, due squadre d'assalto allo specchio. Per Ivan Juric e Walter Mazzarri è uno scontro tra due generazioni in panchina, ma neanche troppo lontani nelle rispettive idee di calcio. Si parte dal modulo, il 3-4-2-1, si continua con l'idea dell'aggressione, la corsa e l'uomo contro uomo, dove si guarda soprattutto la porta avversaria, ma senza dimenticare di difendere la propria. Ci riesce bene il Toro (26 gol al passivo, quarta miglior retroguardia del torneo), ci sta lavorando il Cagliari (47 reti subite, quarta peggior difesa), specie dopo gli innesti di Goldaniga e Lovato.

Certezze

Proprio i due acquisti di gennaio sembrano essere due delle certezze su cui Mazzarri ha lavorato per ripresentarsi in grande spolvero dove ha allenato l'ultima volta prima di sbarcare in Sardegna. La seduta di ieri, organizzata in un orario simile a quello della partita (fischio dell'arbitro aretino Volpi alle 12,35), ha confermato i progressi di Baselli, parzialmente in gruppo, e i ritardi di Nandez e Ceter. Probabile, quindi, che l'ex granata parta dalla panchina, mentre El Leon rischia di restare fuori dalla lista dei convocati per la quinta partita consecutiva. L'uruguaiano, su Instagram, ha voluto spiegare la sua condizione: «Lavoro giorno per giorno per recuperare al 100% e tornare il più presto possibile. Resta ancora molto da giocare. Con fiducia e mente positiva andiamo avanti tutti insieme». Per il resto, davanti a Cragno, con Goldaniga e Lovato, potrebbe riprendersi una maglia da titolare Carboni, che ha smaltito i problemi alla caviglia, con Altare prima alternativa. Fasce in sicurezza con Bellanova e Dalbert, mentre in mezzo la coppia mediana dovrebbe essere composta da Grassi e Deiola. Infine, davanti, Joao Pedro avrà il sostegno di Pereiro e di Marin, che quindi si riprenderebbe un posto da titolare, dopo la panchina di lunedì. Mazzarri si gode una panchina dove ci sono giocatori che è difficile definire rincalzi, perfetti per sfruttare i cinque cambi: Ceppitelli, Altare, Obert, Lykogiannis, Baselli, Keita Baldé e Pavoletti. Tutti pronti a tenere alta l'asticella entrando a gare in corso.

Il 3-4-2-1

Un percorso tortuoso, prima di arrivare lì dove il Cagliari aveva puntato fin dalla scorsa estate. Quel modulo di riferimento, che nelle intenzioni post campionato scorso avrebbe dovuto portare avanti proprio Juric, che Semplici ha abbandonato davanti alle prime difficoltà strutturali e che Mazzarri ha inseguito per tutto il girone d’andata. Ora il 3-4-2-1 sta diventando l'abito migliore per i rossoblù, che seguono la strada indicata da Gasperini all'Atalanta, non per niente il maestro di Juric, e battuta anche da Tudor a Verona. Niente palleggio, aggressione sul portatore di palla, divieto assoluto di scalare posizioni e una marcatura uomo contro uomo in tutte le zone del campo. Sia Mazzarri che Juric, seppur così diversi, puntano su una squadra col coltello tra i denti, lavorando sul recupero palla, possibilmente già nella metà campo avversaria. E anche per questo hanno bisogno di giocatori giovani (età media del Toro 25,3 anni, la terza squadra più giovane in A, Cagliari portato a 26,6) e in condizione atletica perfetta. Ecco perché l'Olimpico di Torino, domani, sarà una vera e propria arena da combattimento.