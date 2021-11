Cagliari, è il giorno di Dalbert 

Quando questo pomeriggio Mazzarri farà l'appello dei rossoblù abili e arruolabili per la ripresa degli allenamenti, terrà le dita incrociate. Con la speranza di poter finalmente ritrovare il brasiliano Dalbert. Quattro partite a guardare i compagni da fuori, per una lesione al collaterale rimediata nell'azione del gol con cui il Cagliari aveva aperto le danze nella prima e unica vittoria della stagione, il 3-1 alla Sampdoria. Quattro partite fuori e quattro sconfitte. Ma Mazzarri aspetta Dalbert non per questioni di scaramanzia, visto che l'ex Inter è un giocatore unico per caratteristiche, un esterno mancino d'assalto, che può fare il quarto o il quinto di centrocampo, un giocatore che può permettere al tecnico di cambiare le carte in tavola e schierare il Cagliari con quel 4-4-2 che, fin qui, ha dato i risultati migliori.

Talismano

«Non l'ho praticamente mai avuto», si è spesso lamentato Mazzarri, parlando di Dalbert. Che, in effetti, dall'arrivo del tecnico toscano è stato costretto a saltare prima le gare con Napoli e Venezia per un fastidio muscolare ai flessori e poi, dopo l'infortunio rimediato contro la Sampdoria, quelle contro Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta. Sei gare e cinque sconfitte, un caso oppure no. Perché Dalbert è stato uno dei fiori all'occhiello del mercato estivo, dove il Cagliari era alla ricerca di un esterno mancino con le sue caratteristiche per quel 3-4-2-1 che, nei piani originari, doveva essere la stella polare tattica della stagione. Un'idea presto abortita, quando Semplici ha visto che lì a sinistra Dalbert, che doveva soprattutto dare spinta offensiva, non poteva avere la copertura necessaria da Strootman. La svolta con l'arrivo di Mazzarri, che all'esordio di Roma ha provato quel 4-4-2 che sembra essere l'abito più adatto per i rossoblù, col brasiliano che può spingere e Lykogiannis a coprirgli le spalle, magari alternandosi sulla fascia. Bene con la Lazio, bene anche in quei pochi minuti giocati contro la Samp, con Dalbert scatenato a sinistra, spina nel fianco per gli avversari e con la voglia pazza di dimostrare che la scelta del Cagliari, in estate, era quella giusta.

L'attesa

La torsione innaturale del ginocchio, nell'azione che ha portato al vantaggio del connazionale Joao Pedro, lo ha messo ko. Lesione del collaterale, uno stop che ha privato Mazzarri e il Cagliari di un'opzione fondamentale, mandando in soffitta il 4-4-2. Ora il lento recupero, gli allenamenti personalizzati a ritmi sempre più intensi. Giocatore e tecnico aspettano e sperano di avere, magari già questo pomeriggio, il via libera per il ritorno in gruppo. Con Dalbert che si candiderebbe subito per un posto in prima fila, domenica al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Nella gara che deve dare la svolta alla stagione rossoblù.