Cagliari, domani la linea verde Conferme in vista 

In una gara che lo stesso Mazzarri ha definito «più di una finale di Champions», servono quelle qualità emerse a Reggio, con i giovani che hanno regalato anche un po' di sana “ignoranza”. In questo, aiuta (si fa per dire) anche il mancato recupero di Godin. Il Faraone, già assente contro il Sassuolo, continua ad accusare un fastidio al flessore, risultato delle fatiche con la Celeste. Inutile forzare e, salvo recuperi clamorosi, Godin potrebbe tornare a disposizione per la gara casalinga col Torino. Conferma in vista, quindi, per la linea a quattro, composta dalla coppia centrale Ceppitelli-Carboni, che alle spalle avrà solo i giovani Obert e Altare, mentre a Zappa e Lykogiannis verranno affidate le due fasce.

Mazzarri, per la prima volta dal suo arrivo, potrebbe decidere di confermare in toto gli stessi undici della gara precedente. «Bisogna guadagnarsi il posto in allenamento», ha spiegato il tecnico domenica nel dopo partita, «stiamo recuperando giocatori importanti, ma prima devono ritrovare la forma migliore. E, nell'attesa, i ragazzi che hanno giocato a Reggio, se lo meritano, rigiocheranno». E allora spazio alla linea verde, quella di un Cagliari fin qui mai visto. Perché contro il Sassuolo Mazzarri ha dato fiducia a una squadra che, in partenza, aveva un'età media di 26,1 anni, la più bassa di questo avvio di stagione, con un solo over 30 (Ceppitelli) e tre under 21 (Carboni, Zappa e Bellanova). Lasciando fuori per scelta tecnica Caceres e Strootman.

Una settimana corta ed è già vigilia di Cagliari-Salernitana. Questa mattina la rifinitura, anche se poi Mazzarri cercherà di sfruttare anche il risveglio muscolare di domani mattina, a poche ore da una gara che potrebbe dare ai rossoblù la spinta definitiva per rilanciarsi all'inseguimento del quartultimo posto, ora distante 4 punti. L'allenamento di ieri ha riportato in gruppo, dopo oltre due mesi, l'attaccante colombiano Ceter, mentre ha alzato bandiera bianca Godin. Qualche speranza, invece, ce l'ha ancora Pavoletti, ma anche il centravanti, come il Faraone, ieri si è limitato a un lavoro personalizzato.

Green pass

Conferme in vista

Kevin o non Kevin

E Mazzarri potrebbe rilanciare anche lo stesso centrocampo visto al Mapei, con Nandez e Bellavista sugli esterni, in un 4-4-2 che può diventare anche 4-2-4, mentre in mezzo, con Marin, spera in una conferma Grassi. L'ex Parma ha vinto la concorrenza di Strootman, che in questo avvio di stagione non è mai riuscito a incidere. Anche se Mazzarri ha ricordato che «Kevin è il nostro miglior professionista», specificando però che «faccio scelte di campo». E Strootman è tra quei giocatori ancora alla ricerca dela miglior condizione. Come Dalbert, ormai pienamente recuperato e che venerdì potrebbe ritrovare il campo, se non dall'inizio, almeno a gara in corso. Davanti, poi, intoccabile la coppia degli “angeli neri” Joao Pedro-Keita Baldé: 9 reti giocando in coppia e un'intesa quasi naturale. Per la panchina spera di recuperare Pavoletti, che ha due giorni per assorbire il fastidio alla coscia che anche ieri lo ha costretto a lavorare in personalizzato.

