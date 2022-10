Cagliari, di meglio non c’è 

Pozzatti in Sardegna ha già corso: «Ho gareggiato spesso ma nel percorso nel centro di Cagliari, dove c’era la salita dura. Ora ci siamo spostati al Poetto e per me è la prima volta, la distanza è raddoppiata e poi non siamo più in World Cup ma World Series, perciò è il massimo, è il mondiale a tappe del triathlon, più di così non si può. Sarà una gara di livello assoluto perché ci sono tutti i migliori che corrono per giocarsi il titolo». Ma gli azzurri hanno il fattore campo: «Sarà un’emozione fantastica perché finalmente ce la possiamo giocare in casa e sarà davvero super emozionante», conferma il trentino.

Tra le donne la grande favorita è la britannica Georgia Taylor-Brown, numero 1 della classifica di WTS intitolata a Maurice Lacroix, tanto più che è assente la seconda, l’olimpionica Flora Duffy (vincitrice ad Arzachena 2020). Ci sono però tutte le altre migliori 17, compresa l’azzurra Verena Steinhauser (numero 14), affiancata da Bianca Seregni. Tra gli uomini manca il numero 1 (il neozelandese Hayden Wilde) e il favorito diventa il francese Leo Bergere. Con il numero 7, tre gare disputate e due vittorie, il britannico Alex Yee, che si fece un mese al Brotzu dopo la caduta al Molo Ichnusa in World Cup. Il tifo dei cagliaritani sarà un po’ per lui, un po’ per Jonathan Brownlee (quello del murale di Decimoputzu), due volte primo ad Arzachena, ma soprattutto per i due azzurri Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla.

Il primo sparo sarà alle 10.30. Sulla sabbia del Poetto, con il mare cristallino davanti agli occhi, si schiereranno per prime le donne per giocarsi la vittoria nella quinta delle sei tappe (finale di Abu Dhabi esclusa) delle World Triathlon Championship Series, che per la prima volta passano dall’Italia. Alle 14.45, sullo stesso tratto di spiaggia (subito dopo il Lido) e sulla stessa distanza di gara (1,5 km di nuoto, 40 di ciclismo e 10 di corsa), toccherà agli uomini.

I protagonisti

L’azzurro

Stavolta non c’è la salita a fare la differenza, il percorso è pianeggiante: «A Cagliari c’era l’asperità altimetrica ed era veramente durissima. Qui al Poetto è piatta ma ci sono moltissime curve, perciò molte più insidie e rilanci, una corsa molto più nervosa. Due corse molto faticose comunque». Prospettive? «Sicuramente arrivano tutti molto agguerriti e c’è la crema del triathlon mondiale. Per noi, sia nella gara maschile, sia in quella femminile, riuscire a entrare nella top ten sarebbe davvero un ottimo risultato, magari le ragazze è più probabile avvicinarsi a qualcosa di più importante». Che gara sarà? «Visto il tipo di percorso è una gara che puoi perdere nel nuoto, se perdi la scia dei migliori, ma poi la devi vincere nella corsa», conclude.

