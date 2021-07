Cagliari-Dalbert, è fatta 

Inviato

Peio. Un vero e proprio blitz per dare alla fascia sinistra del Cagliari un nuovo padrone. Manca solo l’ufficialità, ma Semplici potrà contare anche sul brasiliano Dalbert, classe ‘93. Ieri l’accelerata per chiudere un affare che aveva oramai trovato Cagliari e Inter, proprietaria del cartellino, d’accordo su tutto. Ma le due società continuano a parlare, perché il mercato potrebbe regalare nuovi incroci.

Affare fatto

Cagliari e Inter si erano già strette la mano giovedì. Accordo raggiunto per trasferire Dalbert Henrique Chagas Estevão, meglio noto come Dalbert, in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto, già fissato a 7 milioni. Nessun problema tra le società e neanche col giocatore, che aveva dato subito il suo ok al trasferimento. Ieri il brasiliano, che lo scorso anno ha giocato in Francia nel Rennes (insieme all’ex rossoblù Rugani), ha raggiunto insieme al suo agente gli uffici milanesi della Fluorsid. Una formalità la firma sul contratto. Questa mattina Dalbert svolgerà le visite mediche a Milano e poi potrà raggiungere i suoi nuovi compagni a Peio, diventando il quindicesimo brasiliano nella storia del Cagliari.

Pressing Nandez

Ma il filone Cagliari-Inter non si ferma qui. Perché nei vari incontri di mercato, le due società hanno iniziato a parlare di Nandez. El Leon è ancora in vacanza (il suo rientro è fissato per il 27 luglio) e dall’Uruguay attende novità. I nerazzurri sono in questo momento l’unica destinazione possibile, anche se resta da trovare il prezzo e la formula giusti. Il presidente Giulini sembra disposto a non chiedere tutti i 36 milioni come da clausola, l’Inter intende coprire parte della spesa con giocatori (si fanno i nomi del centrocampista Agoumé e dell’attaccante Pinamonti). Ma conta soprattutto la parte economica. Il Cagliari non vuol scendere sotto i 25 milioni, che potrebbero essere coperti con un’operazione alla Barella, con un prestito oneroso (magari 10 milioni) e l’obbligo di riscatto a 15, più vari bonus legati a prestazioni e risultati.

Tormentone Radja

E nell’operazione Nandez, l’Inter potrebbe intervenire anche per sbloccare definitivamente lo stand-by per il ritorno in Sardegna di Nainggolan. Oltre alla buonuscita (circa un milione), l'ostacolo principale resta la forbice tra la richiesta contrattuale del Ninja (biennale da 2 milioni a stagione) e la proposta del Cagliari (sempre biennale, ma a 1,2 milioni). L’inter potrebbe dare una mano alla società rossoblù, coprendo parte dell’ingaggio per arrivare a 1,8, cifra che potrebbe mettere finalmente tutti d’accordo.

Altre trattative

Il ds Capozucca continua nella ricerca di una punta, ma dovrà prima trovare una sistemazione a Simeone e Cerri.

Lykogiannis? Ci sono pochi terzini sinistri in Italia con la sua fisicità e che segnano quanto lui. Nessuna offerta concreta, può fare il salto di qualità o un grande campionato da noi

Tommaso

Giulini