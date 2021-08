Cagliari, da stasera si fa sul serio 

Su il sipario. Da stasera si fa sul serio con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, l’ultimo test per il Cagliari a poco più di una settimana dall’esordio in campionato. La Sardegna Arena (ribattezzata nel frattempo Unipol Domus) apre i cancelli al Pisa (formazione di Serie B profondamente rinnovata ma già baldanzosa) e ai propri tifosi (con un limite di 8.000 posti). In palio i sedicesimi di finale della competizione contro la vincente tra Cittadella e Monza. Ma questa di stasera è un’occasione (quasi irripetibile) per l’allenatore rossoblù Semplici (sulla panchina dei toscani nella stagione 2010-2011) anche per chiudere il cerchio dopo un mese di preparazione ed esperimenti vari, ed eventualmente per stabilire dove e come muoversi negli ultimi diciassette giorni di mercato, sia in entrata che in uscita. Tra i convocati c’è Godin, Nandez no.

Il nodo tattico

Nuovo giro, nuova corsa. Anche se le novità sono soltanto due, per ora: Strootman e Dalbert. Il centrocampista olandese è indubbiamente il più atteso considerato lo spessore tecnico, il peso internazionale e la duttilità nel cuore del campo. E dalla sua posizione dipenderà lo schieramento del Cagliari, alla ricerca quest’anno di una linea tattica più stabile per provare a dare continuità al progetto, favorire la crescita dei più giovani e sfruttare al massimo le potenzialità dell’intera rosa. La differenza tra 3-4-2-1 e 3-4-1-2 è davvero sottile ed è legata anche al numero di trequartisti, in particolare al raggio d’azione di Joao Pedro e al ballottaggio tra Simeone e Pereiro (che si trascina sin dal ritiro di Peio). Potrebbe spuntarla anche stavolta il fantasista uruguaiano, come nell’ultima amichevole giocata dai rossoblù in Spagna contro il Maiorca, sabato scorso.

I protagonisti

Insieme a Joao, in attacco spazio a Pavoletti, simbolo dell’ultima salvezza e più che mai al centro del villaggio rossoblù. Livornese doc, questo con il Pisa è pertanto il derby dei derby per il bomber del Cagliari e - curiosamente - è anche la prima volta che lo gioca in quindici anni di carriera. Giusto un po’ di pepe in più non guasta in questa insolita serata ferragostana nel pallone. Nel mezzo la coppia Strootman-Marin (il rumeno è stato uno dei protagonisti del precampionato). Zappa e Dalbert appunto sulle due corsie esterne. In difesa, Semplici sembra orientato a confermare il terzetto Walukiewicz-Ceppitelli-Carboni. Sotto i riflettori c’è, soprattutto, il polacco (nel mirino del Torino) che sta cercando di riguadagnare fiducia e credenziali dopo un’annata fiacca. In panchina Godin. Non convocato «per motivi societari» Nandez dopo lo sfogo su Instagram.

L’avversario

Tra i pali Cragno, altro toscano, in questo caso fiorentino, sulla strada del Pisa di D’Angelo che, dopo un dignitoso 14° posto tra i cadetti, ha deciso di rivoluzionare l’organico. A rompere il ghiaccio alla Domus potrebbero essere Nicolas, Berra, Caracciolo, Hermannsson, Birindelli, De Vitis, Quaini, Piccinini, Gucher; Lucca e Marsura. Palla al centro alle 21. È ancora calcio d'agosto, ma già pesa.

