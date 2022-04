Cagliari, così fa veramente male  

Genoa 1

Cagliari 0

Genoa (4-2-3-1) : Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro (36’ st Yeboah), Badelj; Amiri (1’ st Destro), Galdames, Portanova (14; st Gudmundsson); Ekuban (14’ st Melegoni, 48’ st Hernani). In panchina Semper, Vodisek, Masiello, Hefti, Calafiori, Ghiglione, Hernani. Allenatore Blessin.

Cagliari (3-5-2) : Cragno; Altare, Ceppitelli (37’ st Walukiewicz), Carboni; Bellanova (37’ st Nandez), Marin, Grassi (32’ st Rog), Deiola, Dalbert; Keita Baldé (27’ st Pavoletti), Joao Pedro. In panchina Aresti, Radunovic, Goldaniga, Lykogiannis, Zappa, Baselli, Strootman, Pereiro. Allenatore Mazzarri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Rete: nel st 44 Badelj.

Note: ammoniti Joao Pedro, Destro, Sturaro, Grassi, Frendrup. Angoli 3-2 per il Cagliari. Presenti circa 500 tifosi del Cagliari. Recupero 1’ e 4’.

Genova. Come (ri)complicarsi la vita a quattro giornate dalla fine. Dopo una prova solida e gagliarda, il Cagliari cade a un-minuto-uno dal novantesimo e perde così nel modo peggiore lo scontro diretto con il Genoa ridando così fiato e coraggio al Grifone. L’illusione di essersi tirato fuori dai guai dura solo una settimana, dunque. Marassi smaschera i limiti di una squadra incoerente e fragile, battuta più dalla rabbia (mista a disperazione) dell’avversario che dall’inizio del campionato ha vinto solo tre partite (di cui due contro Joao e compagni, incredibile). Serata fresca e calda allo stesso tempo. Tesa, tesissima. E decisa appunto dal gol di Badelj sul più bello, dopo un frenetico batti e ribatti in area. Una mazzata per i rossoblù di Mazzarri che perdono un’occasione d’oro per scappare dall’inferno, ma soprattutto si ritrovano con soli tre punti di vantaggio sui liguri e sulla Salernitana (che deve recuperare, tra l’altro, la gara con il Venezia). La sfida di sabato prossimo alla Domus con il Verona del Cholito Simeone diventa a questo punto fondamentale.

Avanti Keita-Joao

Squadra che vince contro il Sassuolo non si cambia, per quanto possibile. Compreso Keita, preferito a Pavoletti in attacco, al fianco di Joao Pedro. Ceppitelli, dunque, l’unica novità, nel cuore della difesa, al posto dello squalificato Lovato. Completano il terzetto davanti al portiere Cragno, Altare e Carboni. Il blocco di centrocampo con Grassi regista di riferimento, ai suoi fianchi Marin e Deiola, più larghi Bellanova e Dalbert. Dal 3-5-2 di Mazzarri al 4-2-3-1 di Blessin che mescola le carte rispetto alle ultime uscite e si presenta al via con Sirigu in porta, Frendrup, Bani, Ostigard e Vasquez sulla linea arretrata, la coppia Sturaro-Badelj in mediana e il tridente Amiri-Galdames-Portanova alle spalle della punta ghanese Ekuban.

Primo tempo

Il Grifone parte a razzo, trascinato da un Ferraris esplosivo. Già al 4’ il tentativo (senza pretese) di Portanova dal limite dell’area. Ci prova poi Ekuban, che si lascia alle spalle Ceppitelli e punta la porta: provvidenziale l’uscita di Cragno. Il Cagliari soffre la pressione e sbaglia troppo in fase di impostazione. Individua comunque un’imbucata interessante per scaldare i guanti di Sirigu con un tiro-cross di Joao. Trema poi alla conclusione al volo di Amiri che, da posizione invidiabile, non inquadra lo specchio. Ed è proprio il tedesco di origini afgane il primo a uscire, nell’intervallo, per cedere il testimone a Destro. Il Genoa passa così al 4-4-2.

Ripresa

Stavolta, però, parte meglio il Cagliari che colpisce il palo al terzo giro di lancetta con il suo capitano. Occasione tripla poi in un’unica azione: Sirigu para prima su Keita (ma ci sarebbe stato un fallo, lamenta il senegalese) poi sullo stesso Joao, la palla finisce sui piedi di Marin che calcia fuori. Peccato. Il Genoa tira il fiato, in soccorso dalla panchina Gudmundsson e Melegoni. Pavoletti per Keita, invece, il primo cambio di Mazzarri. Dentro anche Rog, che tenta quasi subito la conclusione da posizione angolata trovando, però, solo l’esterno della rete. Nel finale spazio anche per Walukiewicz e Nandez mentre Blessin si gioca la carta Yeboah. E all’89’ si consuma il patatrac: una serie di rimpalli favoriscono il destro di Badelj che cerca e trova l’angolino basso sul quale non ci arriva Cragno. Così fa male, malissimo.

