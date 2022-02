Cagliari come un caleidoscopio: geografie e visioni di una città 

Nella prima parte, le parole guida variano fra Bellezza “Sant’Elia: discorsi, percezioni, emozioni di uno spazio-margine”, di Raffaele Cattedra e Maurizio Memoli, docente di Geografia economica e politica, Voci “Spazialità sonore e nuove forme di cittadinanza nel centro di Cagliari”, di Gianluca Gais, dottorando in Geografia, Paure , esplorate dal ricercatore Luciano Cau “Percezione e stigmatizzazione dei luoghi dell’insicurezza a Cagliari”, a cui seguono ulteriori approfondimenti, come anticipato, che rende l’opera più fruibile anche per i non specialisti. Troviamo infatti Antioco Floris, ordinario di cinema, fotografia e televisione, cimentarsi con Movimenti “Col cinema nei quartieri di Cagliari”, Gigliola Sulis, associata di Letteratura italiana, discettare di Narrazioni “ Storie di barabba di periferia: Sergio Atzeni e Is Mirrionis”, Sabrina Abis, dottoressa in Lingue e Letterature moderne, interrogarsi su Vedute “ Prospettive dal mare. Cagliari, dalle stampe storiche al Web”, Rita Ladogana, associata di Storia dell’arte contemporanea, con Sguardi “La città dipinta”: Cagliari ritratta dagli artisti nella prima metà del Novecento” e Rosi Giua, fotografa indipendente e attivista culturale, che offre il suo punto di vista per Orizzonti “Waterfront di una città d’acqua”.

La pubblicazione — inserita nel progetto “Giustizia spaziale e sistemi territoriali mediterranei. Politiche urbane, pratiche sociali, mobilità”, finanziato dalla Regione Sardegna, e coordinato da Maurizio Memoli — si articola in due parti e diciotto capitoli, interconnessi, che ruotano intorno ad altrettante parole chiave, e che sono stati realizzati non solo da docenti e ricercatori di Geografia emersi dall'Università di Cagliari — con l’importante contributo di Florence Troin, geografa-cartografa dell’Università di Tours, in Francia — ma anche da professori che provengono da aree più marcatamente umanistiche, sotto la curatela di Raffaele Cattedra, ordinario di Geografia al Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali dell’Università di Cagliari, Marcello Tanca, professore associato nello stesso dipartimento, Silvia Aru, ricercatrice di Geografia al Politecnico di Torino, e per l’appunto Florence Troin.

“Cagliari. Geografie e visioni di una città” (Franco Angeli editore, 235 pagine, 43 euro), è un volume originale nell’impostazione ed esauriente nei contenuti, perché sa presentarsi come «una sorta di caleidoscopio, pur sempre una scelta, per leggere, osservare, raccontare – ma anche ascoltare» la realtà urbana e i suoi cittadini, che la vivono e contribuiscono a darle la sua pluralità di anime.

“Cagliari. Geografie e visioni di una città” (Franco Angeli editore, 235 pagine, 43 euro), è un volume originale nell’impostazione ed esauriente nei contenuti, perché sa presentarsi come «una sorta di caleidoscopio, pur sempre una scelta, per leggere, osservare, raccontare – ma anche ascoltare» la realtà urbana e i suoi cittadini, che la vivono e contribuiscono a darle la sua pluralità di anime.

Il progetto

La pubblicazione — inserita nel progetto “Giustizia spaziale e sistemi territoriali mediterranei. Politiche urbane, pratiche sociali, mobilità”, finanziato dalla Regione Sardegna, e coordinato da Maurizio Memoli — si articola in due parti e diciotto capitoli, interconnessi, che ruotano intorno ad altrettante parole chiave, e che sono stati realizzati non solo da docenti e ricercatori di Geografia emersi dall'Università di Cagliari — con l’importante contributo di Florence Troin, geografa-cartografa dell’Università di Tours, in Francia — ma anche da professori che provengono da aree più marcatamente umanistiche, sotto la curatela di Raffaele Cattedra, ordinario di Geografia al Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali dell’Università di Cagliari, Marcello Tanca, professore associato nello stesso dipartimento, Silvia Aru, ricercatrice di Geografia al Politecnico di Torino, e per l’appunto Florence Troin.

I temi

Nella prima parte, le parole guida variano fra Bellezza “Sant’Elia: discorsi, percezioni, emozioni di uno spazio-margine”, di Raffaele Cattedra e Maurizio Memoli, docente di Geografia economica e politica, Voci “Spazialità sonore e nuove forme di cittadinanza nel centro di Cagliari”, di Gianluca Gais, dottorando in Geografia, Paure , esplorate dal ricercatore Luciano Cau “Percezione e stigmatizzazione dei luoghi dell’insicurezza a Cagliari”, a cui seguono ulteriori approfondimenti, come anticipato, che rende l’opera più fruibile anche per i non specialisti. Troviamo infatti Antioco Floris, ordinario di cinema, fotografia e televisione, cimentarsi con Movimenti “Col cinema nei quartieri di Cagliari”, Gigliola Sulis, associata di Letteratura italiana, discettare di Narrazioni “ Storie di barabba di periferia: Sergio Atzeni e Is Mirrionis”, Sabrina Abis, dottoressa in Lingue e Letterature moderne, interrogarsi su Vedute “ Prospettive dal mare. Cagliari, dalle stampe storiche al Web”, Rita Ladogana, associata di Storia dell’arte contemporanea, con Sguardi “La città dipinta”: Cagliari ritratta dagli artisti nella prima metà del Novecento” e Rosi Giua, fotografa indipendente e attivista culturale, che offre il suo punto di vista per Orizzonti “Waterfront di una città d’acqua”.

Area vasta

Il riferimento alla fotografia ci dà modo di evidenziare come l’intero volume sia supportato, in un continuo dialogo fra testi scritti e riferimenti spaziali, da un apparato di immagini e da schemi e infografiche originali che permettono di sintetizzare e problematizzare i temi a beneficio del lettore. Ecco dunque a seguire: Incontri “ Vuoti urbani, spazi pubblici e “piazze del sapere” di una città alla ricerca di cultura”, di Silvia Aru e Marcello Tanca, Campi “I rom nell’area di Cagliari tra marginalità e inclusione”, di Andrea Corsale e Monica Iorio, docenti associati di Geografia, Orti “ La Città di Cagliari e l’Area Vasta. Elementi per una descrizione dei fenomeni agro-urbani”, di Fabio Parascandalo, ricercatore di Geografia, Fabio Perria, guida turistica e ambientale e Francesco Pes, dottore di ricerca in Ingegneria civile e Architettura, Spiagge “ Il Poetto e le nuove pratiche del tempo libero” di Rachele Piras, dottoranda in Geografia, Soglie “ Patrimonio militare, un’ingombrante assenza” di Carlo Perelli, ricercatore in Geografia, e Giovanni Sistu, ordinario nella stessa materia, e Metropolitanit à “ Cagliari città metropolitana europea. Infine, opportunità e incertezze di un modello in transizione” di Barbara Cadeddu, Ph.D in Composizione architettonica e urbana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata