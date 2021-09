Cagliari-Civitavecchia, c’è un’offerta 

Finora tutti i tentativi di assegnare la rotta Cagliari-Civitavecchia sono stati un flop: tra febbraio e giugno il governo ha avviato tre procedure, concluse senza partecipanti. Ma adesso che Tirrenia ha abbandonato definitivamente la tratta, lasciando il sud Sardegna senza il più importante dei suoi collegamenti marittimi, si apre un nuovo spiraglio: al ministero nelle scorse settimane è arrivata la manifestazione d’interesse di una Ati (associazione temporanea di imprese) formata da due compagnie, la Grendi (già operativa nell’Isola con diverse linee merci) e la Sardinia Ferries (che da tempo garantisce alcune rotte negli scali di Golfo Aranci e Porto Torres). E potrebbe tornare in campo anche Tirrenia.

Il passo in avanti

Grendi e Sardinia Ferries avrebbero proposto di farsi carico del servizio di linea. I requisiti stabiliti dal ministero a fine giugno indicavano una frequenza minima «trisettimanale, con almeno due approdi intermedi ad Arbatax distanziati di almeno due giorni» e altre caratteristiche dei traghetti (come l’età non superiore ai 30 anni). Ora si attende una risposta ufficiale, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dal ministero dei Trasporti fanno sapere che «si sta lavorando ad una soluzione per uscire al più presto dall’emergenza». Antonio Musso, ad di Grendi, spiega che la compagnia è pronta a garantire i collegamenti «in tempi brevi». Nei documenti si chiederebbero almeno 20 giorni di preavviso, ma vista l’urgenza i termini verrebbero ridotti.

La polemica

Nel frattempo l’Isola ha perso una delle sue rotte storiche e migliaia di turisti in vacanza nel Sud Sardegna sono costretti a imbarcarsi negli scali di Olbia, Porto Torres o Golfo Aranci per raggiungere la Penisola. «Ci siamo affidati per oltre un decennio a proroghe della convenzione “Tirrenia” con un soggetto privato che ha incamerato centinaia di milioni di fondi pubblici rendendo un servizio mediocre ed inadeguato non all’altezza di un trasporto moderno», ricorda la deputata del M5S Emanuela Corda. «Nonostante ciò la compagnia di Onorato non era più in grado di soddisfare i propri debiti, in particolare con le rate di 180 milioni con lo Stato per la privatizzazione della vecchia Tirrenia. Ora, senza rinnovo e con i bandi andati deserti, la compagnia che garantiva la tratta navale ci lascia. Per l’estate il servizio era conveniente, ora, ovviamente non più». Nel mirino di Salvatore Deidda, deputato di FdI, c’è il Governo: «Dal ministro Toninelli alla De Micheli, e oggi con Giovannini, non si capisce se sul tema trasporti ci sia un totale menefreghismo o impreparazione». Le critiche di ProgReS invece sono tutte per la Regione, «da troppo tempo semplice spettatrice anziché protagonista di scelte e decisioni che sono fondamentali per il futuro della nostra terra». Il movimento indipendentista chiede che i ritardi del sistema trasporti vengano ridotti «con un piano straordinario da presentare a livello europeo».

Anche la Filt Cgil attacca: «Ci si è mossi in maniera sparsa e non strutturata. Se qualcuno ha pensato che lo tsunami si sarebbe fermato con la soppressione dei collegamenti da e per Arbatax, non solo non ha alcun senso della realtà ma, non si è degnato di ascoltare le voci e gli avvertimenti sollevati dalla Cgil», dice segretario regionale Arnaldo Boeddu.

I collegamenti

Nel porto di Cagliari, al momento, l’unica linea passeggeri è quella della Grimaldi, che collega il sud dell’Isola con Napoli e Palermo. Nel nord Sardegna invece si può contare su qualche collegamento in più. Oltre alle tratte di Moby e Tirrenia, che continueranno a garantire i collegamenti negli scali di Olbia e Porto Torres, il gruppo Grimaldi opererà sulla tratta Livorno-Olbia (con due partenze al giorno) e sulla Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona.

