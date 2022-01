Cagliari-Bologna è una partita fantasma 

Il protocollo della Lega del 6 gennaio è stato confermato ieri con una parola d'ordine: avanti tutta, a tutti i costi. E il Cagliari prepara la gara di domani alla Domus contro il Bologna, gara che rischia di essere una sfida fantasma. Perché gli emiliani, già bloccati dalla Asl prima della partita con l'Inter, hanno già fatto sapere che alla Domus non ci saranno.

La partita impossibile

Ieri, dall'ufficio stampa del Cagliari sono arrivate le solite comunicazioni per la richiesta degli accrediti e anche la vendita dei biglietti va avanti, con l'unica novità del ritorno a una capienza ridotta al 50%. Il Bologna, da parte sua, si è allenato in... smart working: seduta a casa, vista la perdurante quarantena domiciliare stabilita dalla Asl con collegamento in videoconferenza con lo staff tecnico. E così sarà anche oggi. L'unica novità è la negativizzazione di Viola, mentre i positivi restano sette.

Cosa sarà

Domani alla Domus potrebbe ripetersi un film visto nell'ultimo turno in alcuni stadi, compreso il “Dall'Ara”, dove l'Inter si è presentata in campo, ha giocato una partitella di allenamento ed è tornata a casa. Le due società si starebbero muovendo per evitare questa pantomima e arrivare, di comune accordo, a un rinvio della gara. Anche perché al Bologna non ci sarebbero i 13 giocatori (di cui un portiere) da mettere a referto, come indicato dal nuovo protocollo della Lega. Di certo, la squadra di Mihajlovic non partirà per Cagliari, visto che domenica ci sarà un nuovo giro di tamponi e che la quarantena andrà avanti almeno fino a lunedì. Se invece non ci fosse accordo, il Cagliari si presenterà in campo e attenderà i 45 minuti prima che l'arbitro designato, il genovese Ghersini, rimandi tutti negli spogliatoi. Spetterà al Giudice sportivo, poi, decidere se sospendere il giudizio, come in occasione di Udinese-Salernitana, o assegnare il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Sentenza che il Bologna porterà in Corte d'Appello, invocando la causa di forza maggiore, ossia lo stop della Asl.