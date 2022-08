Cagliari, Barreca firma ma non gioca 

A Ferrara non ci sarà neanche Barreca, che ieri però è diventato finalmente un giocatore del Cagliari. A sbloccare l'operazione il via libera del Monaco, che solo nel pomeriggio ha accordato la risoluzione del contratto del nuovo esterno rossoblù. Barreca ha così potuto firmare il contratto che lo lega al club del presidente Giulini fino al 2025, con opzione per un quarto anno a favore del Cagliari. Ma l'esterno ex Toro solo oggi scenderà in campo per il primo allenamento con i nuovi compagni. Improbabile, visto il ritardo di condizione, che Liverani lo inserisca subito nella lista dei partenti per l'Emilia.

Questa mattina l'ultimo allenamento ad Asseminello, domani nel ritiro di Ferrara il tecnico scioglierà le ultime riserve. Una settimana dopo, si punta a confermare la linea a quattro davanti a Radunovic vista contro il Cittadella. E così, la coppia centrale resta quella composta da Altare e Goldaniga, con il recuperato Dossena che farà parte del gruppo dei convocati per la prima volta dopo il suo arrivo dall'Avellino. Niente convocazione, invece, per Boccia, che ieri era a Torre del Greco per le visite mediche, propedeutiche al passaggio alla Turris di Max Canzi, dove il difensore giocherà quest'anno in prestito secco. E tra i centrali continua a non esserci Walukiewicz: il polacco anche ieri è stato costretto a lavorare in personalizzato (come Delpupo) e, a questo punto, il suo rientro nei ranghi è rimandato alla prossima settimana, in vista della gara col Modena. Sugli esterni, Zappa e Obert restano favoriti, rispettivamente, su Di Pardo e Carboni.

Pereiro, ma non solo. Liverani studia il gruppo rossoblù per scegliere il Cagliari migliore da opporre, domani sera (inizio ore 20.45), alla Spal. Scelte condizionate anche dal mercato, perché se Barreca, che solo ieri ha firmato con i rossoblù, difficilmente sarà aggregato alla comitiva che oggi partirà per Ferrara, via Venezia, il gruppo perde Boccia, da ieri alla corte di Canzi alla Turris, e Faragò, ormai a un passo dal trasferimento al Como.

I dubbi di Liverani

Finalmente Barreca

A Ferrara non ci sarà neanche Barreca, che ieri però è diventato finalmente un giocatore del Cagliari. A sbloccare l'operazione il via libera del Monaco, che solo nel pomeriggio ha accordato la risoluzione del contratto del nuovo esterno rossoblù. Barreca ha così potuto firmare il contratto che lo lega al club del presidente Giulini fino al 2025, con opzione per un quarto anno a favore del Cagliari. Ma l'esterno ex Toro solo oggi scenderà in campo per il primo allenamento con i nuovi compagni. Improbabile, visto il ritardo di condizione, che Liverani lo inserisca subito nella lista dei partenti per l'Emilia.

Dubbio play

In principio fu Viola, poi la bacchetta del comando del centrocampo è passata a Makoumbou e, domenica, è passata ai piedi di Deiola. Smaltita la febbre, Viola è tornato a disposizione. E allora, Liverani dovrà scegliere i tre giocatori giusto per la linea mediana pescando in una rosa abbondante. Il congolese ex Maribor, autore del gol vincente col Cittadella, sembra il favorito per il ruolo di play. Per il ruolo di mezzala, se la giocano Nandez, Viola, Rog e Deiola. Come a dire che il Cagliari può contare su una batteria di centrocampisti di primissimo piano. Senza contare Lella e Kourfalidis, che partono dalle retrovie e che dovranno tenere gli occhi aperti per quest'ultima settimana di mercato. L'ex Olbia dovrebbe comunque restare in rossoblù, mentre per il greco verranno valutate eventuali proposte per il prestito. Ai saluti, invece, Faragò: per il centrocampista di origini calabresi è praticamente fatta per il trasferimento a titolo definitivo al Como, dopo 106 presenze con la maglia rossoblù (solo Pavoletti e Deiola ne hanno di più).

Le tre carte

E Liverani cerca le tre carte giuste anche per la composizione dell'attacco. Certa la presenza di Mancosu, che torna a Ferrara da ex (e la possibilità di indossare la fascia da capitano), mentre davanti Lapadula sembra aver superato nelle gerarchie Pavoletti. Resta l'ultima maglia a disposizione, con Luvumbo che insidia Pereiro. Sperano in una chance anche Millico e Desogus. Quest'ultimo, dopo un precampionato da protagonista, è stato frenato da un affaticamento muscolare e ora, visto l'affollamento davanti (negli ultimi giorni il Cagliari potrebbe decidere di pescare anche una giovane punta che “balli” tra prima squadra e Primavera), rischia una cessione in prestito, magari all'Olbia.

