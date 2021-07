Cagliari attento, Atlanta vuole Joao 

Diego Godin c’è, Nahitan Nandez no. Uno sbarco a metà, per gli uruguaiani del Cagliari. A Elmas è sbarcato solo il Faraone, dopo un viaggio infinito da Montevideo, con massima attenzione a evitare giornalisti e curiosi. Non c’era, invece, El Leon, che ha chiesto e ottenuto qualche giorno supplementare di permesso, magari per accelerare il suo passaggio all’Inter. A Elmas, ma nel settore partenze, ieri pomeriggio c’era anche Joao Pedro, con la fascia da capitano del Cagliari in valigia, una fascia che il brasiliano indosserà questo pomeriggio ad Augusta, nell’amichevole con la squadra tedesca. Un Joao che, a sorpresa ma non troppo, si è ritrovato al centro di una voce di mercato arrivata dagli Stati Uniti e che lo vorrebbe nel mirino dell’Atlanta United. E che mette in dubbio la sua ottava stagione cagliaritana.

Tentazione Usa

La notizia è esplosa in Italia nella notte tra giovedì e venerdì: l’Atlanta United, reduce da una stagione deludente nell’ultima Major League Soccer, il campionato nordamericano, avrebbe individuato in Joao Pedro da Ipatinga il nome giusto per rilanciare le sue quotazioni. Il club statunitense avrebbe offerto al giocatore un triennale da circa 3,5 milioni a stagione, mentre per il Cagliari ci sarebbe una proposta da 12 milioni. Il presidente Giulini, in questi giorni in vacanza in Turchia, per ora a quell’orecchio non ci sente, perché per lasciar partire il capitano, autore di 34 reti nelle ultime due stagioni, inizia a parlare solo dai 20 milioni in su. Trattativa che ha poco tempo per arrivare a dama, visto che il mercato statunitense si chiuderà proprio la prossima settimana. Difficilmente Joao lascerà la Sardegna per Atlanta (dove troverebbe uno dei suoi idoli della Nba, l’azzurro Danilo Gallinari), però niente è impossibile. Intanto perché nella sua conferenza a Peio, il patron rossoblù aveva ricordato che «tutti sono sul mercato, davanti alla proposta giusta». Quindi anche Joao Pedro, che in queste ultime settimane ha murato ogni proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, ma con cifre ben inferiori a quelle di altri suoi compagni.

Intrigo internazionale

Godin e Nandez erano attesi ieri pomeriggio a Elmas. Dove la sera prima era atterrato Radja Nainggolan, altro protagonista di questa storia di mercato a tre. Ma nello scalo cagliaritano è arrivato solo il difensore, che ora si sottoporrà a tamponi e al vaccino anti-Covid. Poi, magari già da domenica, inizieranno i colloqui con la società rossoblù. Perché dopo i messaggi a lunga distanza, ora Godin vuol capire, incontrando il ds Stefano Capozucca, se davvero la sua storia col Cagliari è arrivata ai titoli di coda dopo una sola stagione. Per lui resta vivo l’interesse del Besiktas, che continua a dirsi sicuro del suo arrivo a Istanbul. A Elmas non è invece arrivato Nandez, che ha interrotto il suo viaggio a Milano. Nessun ammutinamento, il giocatore ha infatto chiesto e ottenuto qualche altro giorno di permesso. E a Milano El Leon ha trovato il suo agente, Pablo Bentancur, per un primo contatto di persona con la dirigenza interista, cui Nandez ha ribadito la sua voglia di nerazzurro. Tra il dire e il fare, però, c’è l’accordo da trovare tra le due società. Il dialogo costante potrebbe arrivare a un punto di contatto all’inizio della prossima settimana, con il numero 18 rossoblù che potrebbe cambiare colori con la formula del prestito oneroso (5 milioni) e il diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo, a 20 milioni

L’attesa del Ninja

Se Nandez forza la mano per lasciare Cagliari e trasferirsi all’Inter, Nainggolan punta a completare il percorso inverso. «I discorsi con l’Inter vanno avanti, se l’accordo con l’Inter sarà congruo, Nahitan partirà»: parole del ds Capozucca, a proposito della cessione dell'uruguaiano. E tra i discorsi resta quello per il Ninja, che ha approfittato del mini break in casa Inter per tornare fino a domani sera in Sardegna. Per ora solo mare, niente incontri con i dirigenti del Cagliari, visto che in città non c’è nessuno, tra vacanze (Giulini) e amichevole tedesca (Capozucca). Ma le parti continuano a dialogare e Nainggolan potrebbe essere inserito come parziale contropartita, con il terzo prestito consecutivo e con l’Inter che darebbe un forte contributo per pagare il suo ingaggio. Un modo per coprire quegli ultimi 5 milioni mancanti per arrivare a una valutazione totale da 30 milioni per Nandez.

Altre operazioni

Trattative che possono sbloccare definitivamente il mercato del Cagliari. Che in difesa cerca un centrale d’esperienza, con gli argentini Pezzella e Palomino tra gli obiettivi, mentre in attacco, con Cerri verso Como e Simeone che resta in uscita (attenti a un ritorno del Toro, in caso di cessione di Belotti), piacciono l’ivoriano della Fiorentina Kouamé e il giovane interista Pinamonti.

RIPRODUZIONE RISERVATA