Cagliari, aria di Eurolega  

Una Dinamo Sassari ricca di novità da scoprire, un rampante Napoli neopromosso in Serie A, e due team che calcano i parquet dell’Eurolega, il Bayern Monaco e il Saski Baskonia Vitoria, prima società spagnola ad approdare al torneo cagliaritano. Se questi sono i presupposti, l’11º “City of Cagliari” in programma oggi e domani sembra pronto a regalare due giorni di grande basket.

Porte aperte

L’International Basketball Tournment “City of Cagliari”, organizzato dal comitato regionale della Fip, si disputerà come di consueto al PalaPirastu, che nel rispetto delle normative vigenti potrà ospitare 750 persone, il 35 per cento della capienza massima, tutte in possesso di Green Pass o di tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti l’evento. Al fine di evitare assembramenti, i cancelli verranno aperti alle 17 e il pubblico, dopo la sanificazione delle mani, dovrà indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’impianto. I biglietti, disponibili online sul sito del Boxoffice, vanno dai 27,50 € per la singola giornata (ridotto 17,50 € dai 2-15 anni) ai 43 € dell’abbonamento per entrambe le date (ridotto 27,50 € dai 2-15 anni).

Il programma

Ai nastri di partenza tre debuttanti più la Dinamo, che del torneo ha già vinto 7ª e 8ª edizione e vorrebbe calare il tris. A rompere il ghiaccio, alle 18.30 di oggi, penseranno Basket Napoli di coach Sacripanti e il Saski Baskonia dell’ala piccola azzurra Simone Fontecchio, giunto nel club spagnolo dopo il titolo nazionale vinto con l’Alba Berlino e l’Olimpiade di Tokyo. Alle 21, invece, occhi puntati sulla Dinamo Banco di Sardegna, che ieri ha svelato i nuovi numeri di maglia, e sul Bayern Monaco guidato dall’italiano Andrea Trinchieri. Grande curiosità per i giganti di coach Demis Cavina, al debutto in biancoblù come tanti nuovi arrivati, gli ultimi Anthony Clemmons, il play-guardia Tyus Battl e il pivot Jacopo Barra. Domani, alle 18.30 la finale 3º/4º posto e alle 21 la finalissima.

Le aspettative

«C’è grande attesa e saremo lieti di rivedere il pubblico, abbiamo approntato i sistemi di sicurezza necessari, speriamo sia la stagione della ripartenza. Il mio primo “City of Cagliari” da presidente del comitato regionale, ringrazio le società sarde per la fiducia riposta», ha sottolineato Tore Serra. «Torneo di alto livello, unico in Italia e tra i pochi in Europa», ha aggiunto il presidente del Coni sardo, Bruno Perra.

