Cagliari abbraccia l’Italia 

«Siamo pronti». No, sono parole del ct azzurro Angiolino Frigoni, che pure ha espresso bene questo stesso concetto in sede di presentazione. A parlare sono gli appassionati sardi di volley, che nell’Isola non hanno mai lasciato sola la Nazionale italiana. Ventotto mesi a oggi, nelle due amichevoli della “sperimentale” maschile di Chicco Blengini contro il Giappone, il PalaPirastu sembrava talmente pieno che intervenne la polizia. Difficile arginare l’entusiasmo del pubblico di Cagliari quando arrivano le maglie azzurre.

I protagonisti

Sarà così anche oggi quando, alle 19, l’Italia farà il suo debutto nella Pool A del campionato mondiale Under 21, in via Rockefeller. Non ci saranno spalti gremiti (colpa del Covid) ma non mancherà agli azzurrini il sostegno per rafforzare con quello che si chiama “fattore campo” il ruolo di favoriti, anzi, di co-favoriti. In realtà, mai come in questi campionati è difficile fare valutazioni sul valore delle formazioni avversarie. Difficile comunque che la Russia (che ha battuto gli azzurri un anno fa nella finale dell’Europeo Under 20) e il Brasile, entrambe impegnate nei gironi di Sofia, o l’Iran campione uscente e il Belgio terzo nello stesso Europeo 2020, protagoniste da oggi a Carbonia non siano all’altezza di tentare la scalata al podio. Una scalata che, per l’Italia, si è sempre fermata sui gradini inferiori: due volte sul terzo (1995 e 2013), ben quattro sul secondo, comprese l’edizione 2019 in Bahrein e quella del 1985, l’ultima giocata in casa.

La prima giornata

In Sardegna, dove sono programmate le finali di questa edizione co-organizzata da Italia e Bulgaria, gli azzurrini di Angiolino Frigoni ci riprovano, forti di un percorso che parte da lontano e, magari nella seconda fase, della presenza dello schiacciatore Alessandro Michieletto, fresco del trionfo europeo con la Nazionale maggiore che dovrebbe unirsi ai compagni da domani a Cagliari. Alle 19, subito dopo il match inaugurale della Pool A, tra Egitto e Repubblica Ceca, sarà la Thailandia a fare il primo esame all’Italia. Per quel che vale (e qualcosa dovrà pur valere) gli azzurri sono primi nel ranking mondiale di categoria e gli asiatici 47esimi.