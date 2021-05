Cagliari a un punto dalla salvezza 

Cagliari 0

Cagliari (4-1-4-1) : Cragno; Zappa (1’ st Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (40’ st Cerri); Duncan; Nandez, Marin (24’ st Deiola), Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. In panchina Vicario, Aresti, Asamoah, Klavan, Rugani, Tripaldelli, Tramoni, Simeone. Allenatore Semplici.

Fiorentina (3-5-2) : Dragowski (1’ st Terracciano); Milinkovic, Pezzella, Igor; Caceres (25’ st Venuti), Amrabat, Pulgar, Bonaventura (25’ st CAllejon), Biraghi; Vlahovic, Kouame (18’ st Castrovilli). In panchina Barreca, Malcuit, Maxi Olivera, Quarta, Eysseric, Kokorin, Ribery, Montiel. Allenatore Iachini.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Note : ammoniti Pulgar, Lykogiannis, Caceres. Angoli 3-1 per il Cagliari. Recupero 1’ pt-3’ st.

La festa è rinviata, ma la salvezza è davvero dietro l'angolo, ormai. Il Cagliari non va oltre lo 0-0 in casa contro la Fiorentina e ha bisogno quindi di un altro punto per chiudere il conto aritmeticamente (nonostante il ko a Bergamo del Benevento che scivola a -5). Siamo comunque ai dettagli e il sesto risultato utile consecutivo non soffoca l’entusiasmo, anzi, considerato anche che dall’altra parte c’era una squadra in forma e quadrata. Gara sonnolenta, nella quale le due squadre badano al sodo e si annullano a vicenda. Sin troppo: nemmeno un-tiro-uno nello specchio. Per i rossoblù i riflettori si spostano ora a San Siro dove già si accendono le luci per il match di domenica sera col Milan.

Nuovo assetto

Fuori Carboni e Deiola, dentro Zappa e l’ex Duncan. Due le novità, dunque, rispetto all’undici iniziale di Benevento, oltre al modulo, un inedito 4-1-4-1 (con il ghanese ex viola davanti alla difesa) che diventa, però, 4-4-1-1 (col Ninja tra le linee) già alla metà del primo tempo. Rossoblù al via, dunque, con il fiorentino Cragno in porta, Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis, Duncan, Nandez, Marin, Nainggolan, Joao Pedro e Pavoletti. Solito 3-5-2 di riferimento, invece, per i gigliati, in campo col terzetto Milenkovic-Pezzella-Igor a protezione di Dragowski, Caceres e Biraghi sugli esterni, Pulgar in regia affiancato da Amrabat e Bonaventura, la coppia Kouamé-Vlahovic in attacco.

Primo tempo

Pronti via, Joao trova il fondo e pennella per la testa di Pavoletti che, però, non inquadra lo specchio della porta. Sembra l’inizio di un match scoppiettante, ma il primo tempo si trascina macchinosamente sino all’intervallo senza nemmeno un’occasione da rete, né da una parte né dall’altra. Le due squadre si studiano per poi intrecciarsi e soffocarsi a vicenda. Il Cagliari ha un maggiore possesso palla, è vero, ma la manovra s’inceppa sistematicamente sul più bello.

Ripresa

Nuovo cambio di modulo (e ritorno al 3-4-1-2) per il Cagliari, in avvio di ripresa, con l’ingresso di Carboni al posto di Zappa. Tra i pali, invece, la prima sostituzione viola complice l’infortunio di Dragowski (spazio a Terracciano). Il ritmo sale, ma il copione del match non cambia poi tanto, con i due portieri pressoché inoperosi. Iachini prova a dare la scossa dalla panchina sostituendo un impalpabile Kouamé con Castrovilli. In mezzo al campo la risposta di Semplici con l’avvicendamento tra Marin e Deiola. Aumenta la pressione dei rossoblù che, però, non riescono a trovare sbocchi negli ultimi venti metri tra le maglie bianche della Fiorentina (che può contare anche su Venuti e Callejon). Il tentativo dì Lykogiannis si infrange su Pezzella. Lo stesso greco cede poi il testimone a Cerri che ha quasi subito tra i piedi la grande occasione per puntare, se non altro, la rete viola, ma controlla malissimo il pallone. Game over.

19

I punti

ottenuti dal Cagliari alla Sardegna Arena. Con quello di ieri, sono 4 pareggi che si aggiungono alle 5 vittorie e le 9 sconfitte