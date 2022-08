Caduta fatale dal tetto  

Tragedia nella centralissima via Sant’Antioco a Sanluri: ieri, intorno alle 9.30, un pensionato, Francesco Congia, 94 anni, ex minatore, è morto cadendo dal tetto della sua casa.

Le ipotesi

Non si può dore con certezza se la causa possa essere stata un capogiro dovuto al grande caldo di questi giorni o magari il fatto che possa aver messo un piede in fallo o una semplice distrazione. Si sa soltanto che è precipitato nel vuoto da circa otto metri, cioè dal secondo piano, e le gravi ferite e i traumi riportati nel violento impatto col terreno non gli hanno lasciato scampo. Inutili i soccorsi del personale sanitario con l’ambulanza. Ieri l’anziano si trovava nella sua abitazione con la moglie, assistita da una badante, quando di buon mattino aveva deciso di dedicarsi alla manutenzione del tetto. Per raggiungerlo non gli è stato difficile, non era la prima volta. Nonostante l’età avanzata, era solito eseguire lavoretti vari nella sua abitazione, comprese le riparazioni sulla copertura. L’ultima salita gli è stata fatale: un volo e giù sul marciapiede.

Soccorsi vani

Un rumore e la voce del figlio che continuava a chiamare il padre ha attirato l’attenzione dei vicini. Usciti in strada hanno visto l’anziano a terra, privo di sensi, e hanno chiamato i soccorsi. In breve sul posto, nel cuore del centro storico, si è radunata una piccola folla. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale della stazione di Sanluri che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata consegnata alla famiglia per la celebrazione dei funerali che avranno luogo domani pomeriggio, nella parrocchia Nostra Signora delle Grazie. In una domenica mattina, giornata di caldo afoso, la città semideserta, la circostanza tragica della morte del pover’uomo ha raggiunto in breve tempo parenti e amici. Congia era un uomo stimato e conosciuto. Dopo anni di faticoso lavoro nella miniera di Montevecchio, non ha mai perso la voglia di fare. A bordo della sua Ape, tutti i giorni si recava in campagna per curare il suo orticello. «Un amico di tanti di noi – dice il sindaco Alberto Urpi – attivo e instancabile lavoratore fino alla fine. Interpretando il sentimento della nostra comunità, rivolgo a nome della città e mio personale, cordoglio e vicinanza alla famiglia».