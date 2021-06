Cadono le accuse per 31 giovani 

Per 31 ragazzi, tutti giovanissimi di Orune, gli investigatori avevano ipotizzato reati che andavano dal favoreggiamento alla falsa informazione perché, quando nel 2015 vennero sentiti nell’ambito delle indagini per il duplice omicidio di Gianluca Monni e Stefano Masala dai carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro, negarono categoricamente di sapere alcunché su quei fatti. Nel 2018 per loro era arrivata al conclusione delle indagini. Ora quelle accuse sono tutte cadute, archiviate dal gip del Tribunale di Nuoro.

Il movente

La sera delle Cortes Apertas, a metà dicembre 2014, secondo le ipotesi che erano state formulate, quei 31 ragazzi erano presenti nella sala da ballo di Orune e assistettero alla rissa che coinvolse lo studente Gianluca Monni e il giovane di Nule, Paolo Enrico Pinna, condannato in via definitiva proprio per l’omicidio del giovane di Orune e del compaesano Stefano Masala, insieme al cugino di Ozieri, Alberto Cubeddu che ha presentato ricorso in Cassazione e attende la fissazione dell’udienza. La rissa dagli investigatori è ritenuta il movente del successivo duplice omicidio. Stefano Masala sparì da Nule la sera prima del delitto di Gianluca Monni, avvenuto la mattina dell’8 maggio 2015 ad Orune, mentre il ragazzo attendeva l’autobus per recarsi a scuola a Nuoro.

La rissa

Pinna, all’epoca appena diciassettenne, durante la festa nella sala da ballo, in occasione di Cortes Apertas, aveva rivolto apprezzamenti troppo pesanti alla fidanzata di Monni. Ne era nata una discussione, poi la rissa con il minorenne che a un certo punto aveva puntato una pistola alla tempia di Monni. C'era stata la reazione della vittima e degli amici orunesi che erano riusciti a strappargli l’arma dalle mani. Gli amici di Monni picchiarono per ben due volte Pinna, prima nel locale, poi fuori dalla sala da ballo. Una lezione che avvenne davanti a Stefano Masala che insieme a Pinna si era recato per la festa ad Orune, ma che da quel giorno aveva iniziato ad evitare le frequentazioni col suo compaesano. Nelle settimane seguenti la zuffa, la famiglia di Paolo Enrico Pinna aveva cercato un contatto con gli orunesi per tentare di recuperare la pistola portata via la sera, ma inutilmente.

Gli interrogatori

Quando i ragazzi del comitato organizzatore della festa di Cortes Apertas vennero convocati per gli interrogatori, non solo il presidente ma tutti i membri del gruppo, fornirono una versione che all’epoca non convinse i militari. Qualcuno di loro raccontava che non sapeva chi dei membri del comitato di Cortes fosse presente quella sera all’interno di quella sala da ballo, e chi spiegava di essere giunto a conoscenza della zuffa solo successivamente al delitto di Gianluca Monni. Chi aveva negato proprio di essere stato lì. Ora però per tutti i trentuno ragazzi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha archiviato le accuse.

