Cade, sbatte la testa e muore solo in casa 

Da due giorni nessuno aveva più sue notizie così la sorella ha deciso di allertare i carabinieri che lo hanno trovato morto. A stroncare Gianluca Matta, elettricista quarantatreenne di Guspini, potrebbe essere stato un malore in seguito al quale l’uomo sarebbe caduto sbattendo la testa contro un mobile in cucina e finendo a terra in una pozza di sangue.

L’allarme

Gianluca Matta abitava da solo in via Gramsci 89 in un quartiere dove tutti si conoscono e conoscono i movimenti dei residenti. Così all’arrivo dei carabinieri della radiomobile di Villacidro, intorno alle 13.10, la prima a parlare delle sue preoccupazione è stata la vicina di casa. La donna avrebbe raccontato ai militari di essere preoccupata per l’assenza improvvisa di Matta che da qualche giorno non vedeva né entrare né uscire dalla sua abitazione e che non apriva le finestre come, secondo la donna, era solito fare. I militari avrebbero così deciso di forzare la porta d’ingresso ed entrare nell’appartamento.

La vittima

Arrivati in cucina i carabinieri hanno trovato il corpo esanime di Gianluca Matta. Il quarantatreenne di Guspini era vestito con una maglietta blu e un paio di jeans, l’anta di un mobile della cucina color legno poco più avanti era aperta mentre accanto al suo corpo c’erano trecento euro in banconote di vario taglio. Le indagini sono scattate immediatamente e sul posto sono arrivati due medici legali e i Ris di Cagliari. Fuori dall’abitazione di Matta, nel primo pomeriggio di una domenica di fine estate, c’erano alcuni amici e qualche parente, accorsi fuori dall’abitazione appena saputa la notizia. sono rimasti in attesa mentre per quasi un’ora i medici legali, I Ris e i carabinieri portavano avanti i rilievi e cercavano di fare luce su quel che era accaduto nella cucina della casa di via Gramsci dove l’elettricista viveva in affitto da diverso tempo. Dalla ricostruzione effettuata dai militari sembrerebbe che Matta sia morto a causa di un malore accusato alzandosi dalla sedia che era proprio accanto a lui, l’uomo nel cadere avrebbe battuto la testa su un mobile della cucina e poi sarebbe caduto per terra. La presenza dei soldi accanto al cadavere potrebbe essere giustificata dal fatto che l’uomo avrebbe potuto averli in mano nel momento in cui si è sentito male. Esclusa dunque l’ipotesi di una morte violente, la salma è stata restituita intorno alle 18.30 alla famiglia e gli operatori dell’agenzia funebre lo hanno portato via dall’abitazione. Gianluca Matta lascia due figli, di tredici e sette anni.