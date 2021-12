Cade per una buca, grave un ciclista  

Strade con meno auto nei giorni di festa ma comunque pericolose per la presenza di buche e asfalto danneggiato. Così un sessantenne in sella alla sua bici, ieri mattina approfittando della scarsa presenza di macchine e moto, ha percorso via Sonnino non sulla pista ciclabile, finendo con una ruota in una piccola voragine. La caduta è stata rovinosa e l’uomo ha battuto la testa sull’asfalto. Chi ha assistito all’incidente ha immediatamente dato l’allarme. Il personale del 118 si è occupato del ferito che ha riportato un brutto trauma cranico ed è stato accompagnato al pronto soccorso del Brotzu con assegnato un codice rosso.

La ricostruzione

Sono stati gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale a svolgere i rilievi e ricostruire quanto accaduto. Il ciclista, forse perché la strada non era trafficata o forse perché avrebbe dovuto dirigersi dall’altra parte della carreggiata, ha abbandonato il tratto riservato alle bici: non si è accorto di una buca e ha perso il controllo del mezzo, cadendo. Purtroppo ha sbattuto la testa, riportando un brutto trauma. Alcuni passanti si sono avvicinati per valutare le condizioni e, allarmati, hanno chiamato il 118. Un’ambulanza ha raggiunto il tratto di via Sonnino, poco prima della rotonda con via XX Settembre e via Lanusei: il sessantenne è stato trasportato subito in ospedale e i medici si sono presi ventiquattr'ore per valutare la gravita del trauma cranico. L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.

I pericoli

Gli agenti di una pattugli della Municipale si sono occupati dei rilievi. Sono stati ascoltati i primi soccorritori ed è stata recuperata la bici. Immediata la segnalazione di quanto accaduto ai familiari dell'uomo. «Chi transita in via Sonnino quotidianamente conosce ormai tutte le buche da schivare, specialmente nel tratto prima della rotatoria di via XX Settembre», è la denuncia della federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) di Cagliari. In città sono numerose le strade dissestate e danneggiate, vero pericolo anche per scooter e moto. «Con la giusta manutenzione anche questo episodio si poteva evitare».