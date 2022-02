Cade nel pozzo, salvato dai vigili 

Momenti di paura ieri pomeriggio nella periferia di Guspini, dove un pensionato di 72 anni è caduto in un pozzo profondo dodici metri. Fortunatamente ha riportato ferite lievi e dopo i soccorsi è stato accompagnato nell’ospedale di San Gavino.

L’incidente è accaduto nella zona di via Mazzini, vicino alla strada che collega Guspini con Arbus. Gianpaolo Ortu, 72enne molto conosciuto in paese per la sua attività nel sindacato Cgil è uscito di casa poco prima di pranzo per cercare asparagi. «Alle 13.30 – racconta Flaviana Puddu, 44enne sua vicina di casa – ho sentito la figlia che continuava a chiamare suo papà. Non vedendolo rientrare, si è preoccupata». A quel punto sono iniziate le ricerche.

Le ricerche

« Mi è venuto in mente di saltare un cancello che c'è di fronte a casa, che consente l'accesso alla campagna – racconta la vicina – ho notato delle orme sull'erba fresca e poco più avanti ho visto che c’era una lamiera messa in posizione orizzontale che lasciava intravedere un grosso fosso all'interno. Ho immaginato che ci fosse qualche cosa che non andava. Mi sono avvicinata, ma per paura non mi sono affacciata perché temevo il peggio. Ho richiamato l'attenzione degli altri che come me stavano partecipando alle ricerche. È arrivato anche il genero. A quel punto abbiamo chiamato Gianpaolo e lui ha risposto. Ci ha chiesto dove fosse finito perché non si rendeva conto di dove si trovasse. Era chiaramente molto preoccupato». Gianpaolo Ortu ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco: «Abbiamo chiamato subito il 112 e alle 14 è partita tutta la macchina dei soccorsi».

I soccorsi