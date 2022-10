Cade l’accusa per il primario  

Le regole impongono sui pazienti a rischio suicidio un particolare obbligo, da parte degli operatori sanitari presenti in reparto, di sorveglianza continua anche con la chiusura a chiave di porte e finestre o comunque di tutte le stanze non sorvegliate. Non solo il primario Piras, difeso da Gianluigi Mastio, e inizialmente unico indagato si era fatto anche interrogare, non poteva sovraintendere a tutto, ma soprattutto aveva dimostrato di aver dato prescrizioni di una stretta sorveglianza.

I due infermieri professionali, Mario Ledda di Ozieri e Marisa Orrù di Jerzu (difesi da Giuseppe Floris e Fracesco Serrau), si dovranno difendere dall’accusa di omicidio colposo perché, secondo le indagini, non adottarono tutte le procedure previste dall’Asl di Nuoro e in vigore dal 2016, per evitare il suicidio dell’uomo.

Su quel dramma per anni è calato il silenzio. Ora, però, la Procura di Nuoro ha chiesto il rinvio a giudizio di due infermieri che erano in servizio quella sera, mentre per il primario del reparto, Cesare Piras, inizialmente unico indagato, è arrivata una richiesta di archiviazione: era assente al momento del fatto.

Era arrivato in ospedale per via di un tentativo di suicidio, da cui si era salvato. Ma due giorni dopo, Francesco Giuseppe Soma, era comunque riuscito a eludere ogni controllo dei sanitari e con un lenzuolo era riuscito a mettere fine alla sua esistenza nei bagni del reparto di Psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

L’ipotesi

Il dramma

La vicenda di Soma in città aveva creato clamore perché al suo gesto era seguita la notizia (mai confermata) - con risalto nazionale - che l’uomo fosse vittima di un ricatto sui social per via di alcune foto compromettenti, e per questo aveva deciso di farla finita. Una notizia che già all’inizio delle indagini non ebbe riscontro investigativo ed è rimasta infondata anche durante l’escussione da parte degli inquirenti di tutti i testimoni.

Era l’estate del 2019, quando Soma tentò il suicidio. Non ci riuscì, venne soccorso e salvato.

Il ricovero

Vista la sua condizione di fragilità, Soma venne a quel punto affidato al reparto di Psichiatria del San Francesco. L’uomo non stava bene e il 19 giugno ebbe una nuova crisi, fu sedato e portato nella sua stanza. E proprio in quel momento Soma, nonostante il sedativo, poche ore dopo riuscì a riprendersi dall’effetto dei farmaci e a compiere il suo gesto estremo nel bagno del reparto .

Per gli inquirenti era stato lasciato senza sorveglianza.

