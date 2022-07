Cade in una buca, paga il Comune 

Trentamila euro di risarcimento danni che il Tribunale civile di Cagliari ha imposto con una sentenza al Comune di Arbus per non essere in grado di curare le sue strade. Tutta colpa della mancata manutenzione se un cittadino, Giordano Boragina Meduri, attraversando la via Santu Domini, ha messo inavvertitamente il piede in una pozzanghera d’acqua che copriva una buca profonda procurandosi un serio infortunio che gli è costato un’invalidità permanente del 10 per cento.

L’incidente

Era il 15 marzo del 2016, alle 18,15, quando Boragina, inciampando a causa della buca nel manto stradale, ricolma d’acqua e pertanto difficile da individuare anche a causa della ridotta visibilità dovuta all’imbrunire e alla giornata piovosa, era caduto a terra riportando diverse fratture. Fallito il tentativo di una conciliazione bonaria, la vittima, tramite l’avvocato Vincenzo Frenda, ha chiamato in causa l’ente proprietario della strada per ottenere un risarcimento. Il Comune ha contestato la domanda «priva di atti dai quali far discendere la sua responsabilità» ritenendola «infondata perché non era chiaro comprendere le condizioni atmosferiche all’epoca e neppure quale parte della lunga e tortuosa sede stradale costituiva insidia e trabocchetto, tra l’altro riservata ai soli residenti».

La sentenza

Per il giudice «il Comune, mancando di riparare la strada che ha in custodia, è responsabile del danno ingiusto provocato e deve pertanto risarcire chi l’ha subito». L’esclusione solo qualora «il custode avesse provato il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale». C’è poi l’aggravante che «il sinistro si è verificato all’imbrunire, pertanto in condizioni di visibilità ulteriormente ridotte e in una strada priva di pubblica illuminazione». In alcun modo si può attribuire il fatto all’imprudenza di Boragina perché non conosceva il luogo, in quanto residente a circa un chilometro di distanza. La colpa sarebbe stata in ogni caso del Comune «anche se la vittima fosse abituale frequentatore».