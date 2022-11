Cade in casa e muore, grave la gemella 

L’incidente domestico è stata fin da subito l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti. Nessun segno di effrazione sarebbe stato infatti riscontrato nell’abitazione così come non vi sarebbero state rilevate tracce di eventuali fughe di gas.

I soccorritori, chiamati dai familiari preoccupati del fatto che le zie non rispondessero né al telefono né al citofono, hanno dovuto sfondare la porta per entrare. Un nipote in particolare ha provato più volte a mettersi in contatto, suonando di pomeriggio al campanello, senza ottenere risposta. Quando i vigili sono entrati hanno visto il corpo senza vita di Uccia Cossu e, vicino, quello di Anna, che è stata poi trasportata, la maschera d’ossigeno sul viso, dal 118 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto, subito dopo, è intervenuta una pattuglia della Polizia seguita dagli agenti della Scientifica per i rilievi del caso.

Una pensionata di 75 anni, Uccia Cossu, è morta cadendo in casa, la sorella gemella, Anna, è finita in ospedale in gravi condizioni dopo aver cercato inutilmente di salvarla. Le due pensionate, 75 anni, ieri pomeriggio, in via Cesare Pavese, sono state trovate dai vigili del fuoco all’interno del loro appartamento al terzo piano di una palazzina poco distante dalla chiesa del Sacro Cuore nel quartiere di Monte Rosello.

L’allarme

Erano malate

Le condizioni di salute delle due gemelle erano precarie e, in particolare la donna scomparsa, pare vedesse ormai molto poco. Sempre più rade anche, a quanto viene riferito, le uscite quotidiane delle gemelle, condizionate forse dall’assenza di ascensore nell’edificio.

I vicini

«Le ho viste tre giorni fa-dice un vicino di casa - camminavano a fatica». «Sabato di sicuro erano ancora vive - riferisce una vicina- si sono riunite coi nipoti». In quella casa dove hanno vissuto per tutta l’esistenza e dove ieri si è consumato il dramma. Le gemelle sono conosciute a Sassari. «Hanno lavorato in Tribunale tutte e due - ricorda un avvocato- in cancelleria per la precisione. Grandissime professioniste e molto competenti». Sorelle tra l’altro di due persone che sono state molto note e stimate in città, il pubblico ministero Giovanni Cossu e l’insegnante di educazione fisica Angelino, deceduti anche loro da anni.

