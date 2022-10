Cade dalla scala, muore pensionato 

Si era armato di una scala per eseguire dei lavoretti all’esterno della sua villetta, dove abitava da solo, e per cause ancora in fase di accertamento è caduto nel vuoto, finendo nel giardino sottostante. È successo ieri pomeriggio a San Giovanni di Posada, dove un ex muratore in pensione, Francesco Deledda, di 74 anni, ha perso la vita in un incidente domestico.

Nessuno ha visto

La tragedia si è consumata senza alcun testimone in viale Sardegna, la strada principale della borgata marina di Posada. Un uomo intorno alle 17,30, passando davanti alla casa, ha visto il corpo del povero pensionato che giaceva nel giardino e ha datol’allarme. Sono giunti i carabinieri della stazione di Torpè, assieme all’equipe del 118 di Siniscola. Per il pensionato non c’è stato nulla da fare e, nonostante i soccorritori abbiano cercato di fare di tutto per rianimarlo, il suo cuore si era ormai fermato e ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

La caduta

I carabinieri, intanto, si erano già messi al lavoro per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. La presenza della scala poggiata sulla parete dell’abitazione e il corpo senza vita di Francesco Deledda, rinvenuto a brevissima distanza, ha fin da subito dato il quadro della tragedia che si era appena consumata. Il pensionato era da solo in casa e ieri pomeriggio aveva deciso di intervenire per dei piccoli lavori di manutenzione all’esterno della villetta dove risiedeva da anni. Forse a causa di un improvviso malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio, o una piccola distrazione che gli ha fatto mettere un piede in fallo, è volato giù dalla scala, cadendo pesantemente nel giardino sottostante. Un volo nel vuoto da diversi metri di altezza che gli ha procurato lesioni che si sono rivelate letali. A quel punto il magistrato di turno, che era stato informato della sciagura, ha ordinato la restituzione della salma ai parenti.