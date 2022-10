Cade dal tetto, muore un impresario 

Camminava sul tetto di un capannone per un sopralluogo di lavoro quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto, piombando al suolo dopo un volo di quattro metri. Ernesto Peano, 66 anni di Sassari, titolare di una ditta che opera nel settore dell’edilizia, è morto ieri a tarda sera dopo dieci ore di agonia nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata.

La caduta

Il drammatico incidente è successo ieri mattina a Stintino, in località Cuili Nobu, presso l’agriturismo “Al Riparo dai Venti”, una delle strutture ricettive poco distanti dalla spiaggia delle Saline. L’uomo era intervenuto per verificare quale tipo di lavori potevano effettuarsi nello stabile adibito a bed and breakfast. Era stato consultato dal proprietario dell’agriturismo per un intervento di manutenzione sulla struttura. Sicuro di poter procedere senza il supporto dei suoi operai, sul posto si era presentato da solo. Così è salito sul tetto per compiere una normale ispezione, un controllo preliminare prima di avviare l’opera. Ha cominciato a camminare sulla copertura, poi probabilmente ha trovato un ostacolo, ha messo il piede in fallo ed è precipitato a terra. Oltre quattro metri di altezza, un urto violento che gli ha procurato diverse fratture al torace e un trauma cranico importante. Nell’emergenza è stato necessario richiedere l’intervento dell’elicottero del 118, partito dalla base di Alghero. Gli operatori sanitari lo hanno trovato riverso per terra, le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. In codice rosso è stato trasportato all’ospedale civile di Sassari per un ricovero immediato nel reparto di terapia intensiva, monitorato dai medici che hanno tentato di salvargli la vita. Ad assistere all’incidente uno dei titolari dell’agriturismo, rimasto sotto shock.

L’indagine

È successo tutto in pochi attimi e le cause della caduta sono ancora tutte da chiarire. Non si esclude possa essere inciampato. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Stintino coordinati dalla compagnia di Porto Torres, al comando di Lorenzo Mochi. La dinamica dell’evento è al vaglio degli ispettori dello Spresal che, ispezionato il luogo, dovranno anche appurare se l’uomo indossasse i dispositivi di protezione individuale e stesse operando secondo le norme di sicurezza.Nei giorni scorsi si era registrato un altro grave infortunio nel cimitero di Sassari: un operaio era rimasto ferito mentre lavorava sul tetto per sistemare un impianto fotovoltaico.