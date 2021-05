Cade dal tetto dell’azienda e muore 

È precipitato da un’altezza di oltre cinque metri ed è morto sul colpo. Questa la dinamica della tragedia che si è consumata ieri a Santa Maria, località rurale di Gonnosfanadiga. Lungo la strada provinciale 57, Umberto Collu, servo pastore di 61 anni originario di Guspini, è caduto dal tetto di un capannone all’interno dell’azienda agricola nella quale lavorava da diversi anni.

I fatti

Erano le 17 di ieri pomeriggio quando le sirene di un’ambulanza e poi il rombo di un elicottero hanno attraversato Gonnosfanadiga dirigendosi verso l’uscita del paese in direzione di San Gavino Monreale. Nonostante la velocità del 118 e dell’elisoccorso non c’è stato nulla da fare per il sessantunenne che è morto sul colpo. I soccorritori infatti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I soccorsi

Un tragico incidente quello di ieri avvenuto in una delle zone con il maggiore numero di aziende agricole del paese dove si è soliti vedere mezzi agricoli andare e venire. Ma ieri la presenza della macchina dei carabinieri all’incrocio della Provinciale ha fatto scattare l’allarme e tutti si sono preoccupati.

Le indagini

In base alla ricostruzione dei carabinieri, Umberto Collu si trovava sul tetto del capannone quando, all’improvviso, una lastra di amianto della copertura su cui poggiavano i suoi piedi si sarebbe sbriciolata facendolo precipitare rovinosamente. A ritrovarlo e a dare l’allarme è stato un ragazzo del posto che collaborava da tempo con l’uomo. Collu lavorava da molti anni per l’imprenditore agricolo Andrea Corsini, proprietario dell’azienda in cui è avvenuta la tragedia. Ora saranno le indagini a fare luce sull’accaduto: Umberto Collu, originario di Guspini, da circa vent’anni lavorava a Gonnosfanadiga, nel capannone in cui ieri ha perso la vita trascorreva le sue giornate alternando le ore di lavoro al tempo libero. Per questo i carabinieri stanno cercando di capire le ragioni per le quali il sessantunenne si trovasse a quell’altezza.

Il paese

Sul posto, oltre ai militari, ai vigili del fuoco, ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i tecnici della Asl di Sanluri.

A tarda sera quello che resta è un paese sgomento, familiari e amici sconvolti per una tragedia sulla quale solo le indagini delle forze dell’ordine potranno fare chiarezza. (red. pro.)

