Cade dal tetto, anziano grave 

Immediati i soccorsi con telefonate al 118 e con l’arrivo dell'équipe di “Mike 60”, l’unità medicalizzata del 118 con sede nel distretto del Sarrabus Gerrei. È stato il medico a dare i primi soccorsi al ferito: Vista la gravità della situazione e soprattutto delle lesioni riportate, si è preferito sollecitare l’arrivo dell’elisoccorso, atterrato in tempi rapidissimi a Olia Speciosa. Un allarme in codice rosso con l’uomo che ora si trova recuperato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato era salito sul tetto dell’abitazione nella borgata di Olia Speciosa, per effettuare alcune riparazioni quando, per cause in via di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo pesantemente a terra, procurandosi diverse ferite.

Tragedia sfiorata ieri mattina a Castiadas dove un pensionato è caduto da un tetto della sua seconda casa, restando gravemente ferito. Luigi Lecca, 85 anni, di Assemini, è stato subito soccorso con l’arrivo di una ambulanza del 118: vista la situazione che evidentemente appariva preoccupante, si è deciso immediatamente di fare arrivare l’elisoccorso, atterrato nella borgata di Olia Speciosa vicino alla casa del pensionato che adagiato su una lettiga è arrivato in pochi minuti in codice rosso, all’ospedale Brotzu dove è stato ricoverato in osservazione. Ha riportato diversi traumi e ferite con prognosi in via di accertamento.

Tragedia sfiorata ieri mattina a Castiadas dove un pensionato è caduto da un tetto della sua seconda casa, restando gravemente ferito. Luigi Lecca, 85 anni, di Assemini, è stato subito soccorso con l’arrivo di una ambulanza del 118: vista la situazione che evidentemente appariva preoccupante, si è deciso immediatamente di fare arrivare l’elisoccorso, atterrato nella borgata di Olia Speciosa vicino alla casa del pensionato che adagiato su una lettiga è arrivato in pochi minuti in codice rosso, all’ospedale Brotzu dove è stato ricoverato in osservazione. Ha riportato diversi traumi e ferite con prognosi in via di accertamento.

Della vicenda si occupano i carabinieri della Compagnia di San Vito e della Stazione di Castiadas che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato era salito sul tetto dell’abitazione nella borgata di Olia Speciosa, per effettuare alcune riparazioni quando, per cause in via di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo pesantemente a terra, procurandosi diverse ferite.

Immediati i soccorsi con telefonate al 118 e con l’arrivo dell'équipe di “Mike 60”, l’unità medicalizzata del 118 con sede nel distretto del Sarrabus Gerrei. È stato il medico a dare i primi soccorsi al ferito: Vista la gravità della situazione e soprattutto delle lesioni riportate, si è preferito sollecitare l’arrivo dell’elisoccorso, atterrato in tempi rapidissimi a Olia Speciosa. Un allarme in codice rosso con l’uomo che ora si trova recuperato in ospedale in gravi condizioni.

Volo di due metri

Il pensionato è arrivato a Castiadas forse per trascorrere qualche giornata di vacanza. Ha pensato anche di curare l’abitazione, salendo anche sul tetto dove avrebbe iniziato a fare qualche lavoretto: ordinaria amministrazione insomma. Non è da escludere che sia stato vittima di un malore o di un attimo di disattenzione volando a terra da una altezza attorno a due metri, con le conseguenze del caso. Come detto, sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. La notizia si è rapidamente diffusa nella borgata, sede anche del Municipio e di altri servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata