Cade dal terzo piano, grave un bimbo 

La mamma non ha lasciato nemmeno per un istante il figlioletto che è stato sottoposto a una serie di esami e accertamenti per verificare eventuali traumi interni. «Il bambino è cosciente – ha fatto sapere il sindaco Salvatore Argiolas – in ospedale è monitorato costantemente dai medici che gli hanno effettuato anche una Tac». La situazione è critica ma, dalle prime informazioni che filtrano dall’ospedale, sembra che il bambino non corra pericolo di vita.

Il bambino stava giocando nel balcone della casa che si affaccia sulla strada principale del paese. Non è chiarito cosa sia accaduto in quella terrazza, di certo il piccolo ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa dieci metri. È finito a terra ed è stato notato da un residente che stava passando proprio in quel momento nel corso. Senza perdere tempo ha chiamato i soccorsi e i genitori del piccolo. Sono stati istanti di terrore e apprensione nonostante le ambulanze in pochissimi minuti siano arrivate sul posto. I medici hanno constatato la gravità della situazione e hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferirlo a Cagliari.

Un volo dal terzo piano, il tonfo sordo e quel corpicino immobile sulla strada. È stato un passante a dare l’allarme per il bambino di 8 anni che ieri pomeriggio è caduto dal balcone della sua casa in corso Garibaldi. Il piccolo è stato subito soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari; dai primi accertamenti sembra non sia in pericolo di vita anche se ha riportato diversi traumi e saranno necessari ulteriori accertamenti.

La paura

In ospedale

La speranza

«Speriamo che tutto proceda per il meglio» aggiunge il primo cittadino che al momento dell’incidente non era in paese. «Non so bene cosa sia accaduto – spiega – sono stato contattato dai carabinieri per l’atterraggio dell’elicottero al campo sportivo, poi ho subito chiamato i genitori». Da quel momento un filo diretto con la mamma per sostenere una famiglia che ieri sera ha vissuto momenti drammatici. «Sarebbe potuta andare molto peggio, il bimbo ha fatto un volo di circa dieci metri ed è davvero un miracolato» conclude il sindaco Argiolas.

