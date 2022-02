Cade dal parapetto,  una giovane 31enne muore dopo la festa 

Ai militari della compagnia di Sassari gli amici sotto shock hanno raccontato che la notte di sabato si era tenuta una “festa privata”. «Non parlate di rave party e non fate ipotesi fantasiose - hanno chiesto ai cronisti arrivati sul posto e guardati con grande diffidenza - Anzi se potete non date neppure la notizia. Non c’è niente che possiate dire né che possiate aggiungere a quanto di terribile è accaduto». Il locale, il “Disco Bar Da Mario” si trova all'ultimo piano di un grande e brutto stabile nella periferia di Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda sud. È l’ultimo della strada N°14, quella delle concessionarie d’auto, e confina con la campagna e la linea ferroviaria. Per arrivare all’ultimo piano occorre percorrere una rampa laterale che conduce a una sorta di corridoio esterno largo circa 5 metri. Sulla sinistra ci sono le serrande delle attività commerciali, tutte abbassate di domenica, dall’altra un parapetto che si affaccia sul retro dell'edificio. In basso, 13 metri sotto, si trovano altre attività e un parcheggio.

Il fatto è accaduto intorno alle 13 di domenica. Con lei al momento dell’incidente c’erano una trentina di amici, mentre la maggior parte delle persone che aveva preso parte alla festa era andata via all’alba. I testimoni sono stati tutti sentiti dai carabinieri nell’ambito dell'inchiesta della Procura di Sassari coordinata dalla Pm di turno Erica Angioni. Al momento comunque viene esclusa ogni altra ipotesi sul decesso della giovane, se non quella della disgrazia.

La morte dopo la festa. Il mattino dopo, precipitando da un’altezza di circa 13 metri. Una ragazza di 31 anni che si era appoggiata su un parapetto di fronte al locale dove aveva trascorso la nottata e, stanca, si era addormentata al sole. È caduta in un parcheggio in cemento. Una tragica fatalità costata la vita a Carla Lallai, ceramista nata a Muravera ma originaria di Silius. Si era trasferita a Sassari dove lavorava alla realizzazione delle sue opere ispirate alle maschere e alle tradizioni sarde. Oggetti che poi vendeva nei mercatini in giro per l’Isola.

La morte dopo la festa. Il mattino dopo, precipitando da un’altezza di circa 13 metri. Una ragazza di 31 anni che si era appoggiata su un parapetto di fronte al locale dove aveva trascorso la nottata e, stanca, si era addormentata al sole. È caduta in un parcheggio in cemento. Una tragica fatalità costata la vita a Carla Lallai, ceramista nata a Muravera ma originaria di Silius. Si era trasferita a Sassari dove lavorava alla realizzazione delle sue opere ispirate alle maschere e alle tradizioni sarde. Oggetti che poi vendeva nei mercatini in giro per l’Isola.

Il fatto è accaduto intorno alle 13 di domenica. Con lei al momento dell’incidente c’erano una trentina di amici, mentre la maggior parte delle persone che aveva preso parte alla festa era andata via all’alba. I testimoni sono stati tutti sentiti dai carabinieri nell’ambito dell'inchiesta della Procura di Sassari coordinata dalla Pm di turno Erica Angioni. Al momento comunque viene esclusa ogni altra ipotesi sul decesso della giovane, se non quella della disgrazia.

Il racconto

Ai militari della compagnia di Sassari gli amici sotto shock hanno raccontato che la notte di sabato si era tenuta una “festa privata”. «Non parlate di rave party e non fate ipotesi fantasiose - hanno chiesto ai cronisti arrivati sul posto e guardati con grande diffidenza - Anzi se potete non date neppure la notizia. Non c’è niente che possiate dire né che possiate aggiungere a quanto di terribile è accaduto». Il locale, il “Disco Bar Da Mario” si trova all'ultimo piano di un grande e brutto stabile nella periferia di Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda sud. È l’ultimo della strada N°14, quella delle concessionarie d’auto, e confina con la campagna e la linea ferroviaria. Per arrivare all’ultimo piano occorre percorrere una rampa laterale che conduce a una sorta di corridoio esterno largo circa 5 metri. Sulla sinistra ci sono le serrande delle attività commerciali, tutte abbassate di domenica, dall’altra un parapetto che si affaccia sul retro dell'edificio. In basso, 13 metri sotto, si trovano altre attività e un parcheggio.

Il locale

Il Disco Bar, chiuso al pubblico a causa della pandemia, viene affittato in questo periodo per piccoli eventi come la festa di sabato notte. Tutto si è svolto regolarmente. Il proprietario ieri mattina si è recato sul posto per riordinare, conosceva quasi tutti i presenti e si è intrattenuto con loro a chiacchierare. La giornata era bella, chi non aveva voglia di tornare a casa è rimasto a godersi il sole e un ultimo bicchiere. L’uomo ha raccontato ai militari di aver visto Carla Lallai appoggiata al parapetto (non troppo alto e senza ringhiera) e semi addormentata.

Le indagini

Erano quasi le 13 e probabilmente è stato lui l’ultimo ad averla vista viva. Forse a farla volare giù è stato un movimento brusco mentre dormiva. Quando gli amici si sono accorti che era sparita l’hanno cercata ovunque, poi hanno immaginato quanto poteva essere successo. Hanno guardato in basso e l’hanno notata, riversa sul cemento. Sono corsi giù, hanno chiamato il 118 e quindi i carabinieri, ma è stato tutto inutile. La ragazza era morta sul colpo. I militari della compagnia di Sassari hanno svolto i rilievi. Per ricostruire l’accaduto e escludere ogni altra ipotesi sulla morte di Carla Lallai hanno verificato la dinamica della caduta mentre la Procura ha disposto l’autopsia sul cadavere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata